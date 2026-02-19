Kickers Emden besiegt Rehden im Kälte-Test 3:1-Erfolg gegen Oberligisten – Partie im Ostfriesland-Stadion nach 70 Minuten beendet von red · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christian Bunge

Die Regionalliga-Fußballer von Kickers Emden haben ihr kurzfristig angesetztes Testspiel gegen den Oberligisten Schwarz-Weiß Rehden mit 3:1 gewonnen. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wurde die Partie im Ostfriesland-Stadion jedoch vorzeitig nach 70 Minuten beendet. David Schiller sowie Theo Schröder mit einem Doppelpack erzielten die Treffer für die Gastgeber.

Kurzfristiger Test ersetzt Trainingseinheit Ursprünglich stand für Mittwochabend eine Trainingseinheit auf dem Programm, doch stattdessen organisierte der Verein ein Heimspiel gegen Rehden. Aufgrund schwieriger Platzverhältnisse vereinbarten beide Teams im Vorfeld, die Begegnung bei zunehmender Verletzungsgefahr vorzeitig abzubrechen. Da sich der Anpfiff wegen der verspäteten Anreise des Schiedsrichtergespanns um rund 20 Minuten verzögerte, fiel die Entscheidung schließlich nach 70 Minuten. Trainer Stefan Emmerling zeigte sich dennoch zufrieden: Spielpraxis sei unter den winterlichen Bedingungen wertvoller als ein kompletter Ausfall.

Schiller bringt Emden in Führung Kickers begann engagiert und belohnte sich in der 32. Minute. Nach einer Ecke von Tobias Steffen lenkte David Schiller den Ball mit dem Rücken zum Tor über die Linie und sorgte für die Führung. Zuvor war ein Abschluss von Neuzugang Ayukayoh Mengot noch auf der Linie geklärt worden. Rehden gleicht aus – Schröder entscheidet die Partie Kurz nach Wiederanpfiff kam Rehden zum Ausgleich. Niklas Bär traf mit einem Schuss an den Innenpfosten zum 1:1. Emden hatte sich in dieser Phase zu weit zurückgezogen, fand jedoch schnell zurück in die Spur.