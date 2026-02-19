Kickers Emden besiegt Rehden im Kälte-Test

Die Regionalliga-Fußballer von Kickers Emden haben ihr kurzfristig angesetztes Testspiel gegen den Oberligisten Schwarz-Weiß Rehden mit 3:1 gewonnen. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wurde die Partie im Ostfriesland-Stadion jedoch vorzeitig nach 70 Minuten beendet. David Schiller sowie Theo Schröder mit einem Doppelpack erzielten die Treffer für die Gastgeber.
Ursprünglich stand für Mittwochabend eine Trainingseinheit auf dem Programm, doch stattdessen organisierte der Verein ein Heimspiel gegen Rehden. Aufgrund schwieriger Platzverhältnisse vereinbarten beide Teams im Vorfeld, die Begegnung bei zunehmender Verletzungsgefahr vorzeitig abzubrechen.
Da sich der Anpfiff wegen der verspäteten Anreise des Schiedsrichtergespanns um rund 20 Minuten verzögerte, fiel die Entscheidung schließlich nach 70 Minuten. Trainer Stefan Emmerling zeigte sich dennoch zufrieden: Spielpraxis sei unter den winterlichen Bedingungen wertvoller als ein kompletter Ausfall.
Kickers begann engagiert und belohnte sich in der 32. Minute. Nach einer Ecke von Tobias Steffen lenkte David Schiller den Ball mit dem Rücken zum Tor über die Linie und sorgte für die Führung. Zuvor war ein Abschluss von Neuzugang Ayukayoh Mengot noch auf der Linie geklärt worden.
Kurz nach Wiederanpfiff kam Rehden zum Ausgleich. Niklas Bär traf mit einem Schuss an den Innenpfosten zum 1:1. Emden hatte sich in dieser Phase zu weit zurückgezogen, fand jedoch schnell zurück in die Spur.
Nur vier Minuten später stellte der eingewechselte Theo Schröder nach Zuspiel von Schiller die Führung wieder her. In der 63. Minute schnürte Schröder nach einem Querpass von Bent Andresen seinen Doppelpack und setzte den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand.
Trotz der verkürzten Spielzeit nutzte Kickers Emden den Test, um Abläufe zu festigen und Spielern Einsatzminuten zu geben. Unter schwierigen äußeren Bedingungen sammelte die Mannschaft wichtige Erkenntnisse – und tankte zugleich Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben der Wintervorbereitung.