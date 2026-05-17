Kickers dreht Partie bei Altona und verabschiedet Emmerling mit Sieg 3:1 beim Absteiger – Emden beendet starke Rückrunde auf Rang drei der Halbserientabelle von red · Heute, 18:20 Uhr · 0 Leser

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Mit guter Laune und viel Applaus verabschiedeten sich die Spieler des BSV Kickers Emden nach dem Abpfiff in Richtung Gästeblock. Durch das 3:1 bei Altona 93 gelang den Ostfriesen ein passender Schlusspunkt unter eine bemerkenswerte Rückrunde. Sechs Siege und ein Remis aus den vergangenen sieben Spielen sorgten dafür, dass sich die Emder in der Rückrundentabelle sogar auf Rang drei verbesserten.

„Wir haben eine herausragende Rückrunde gespielt“, sagte Trainer Stefan Emmerling nach seinem vorerst letzten Spiel an der Seitenlinie der Ostfriesen. 32 Punkte aus 17 Partien brachten Kickers am Ende auf Platz acht der Regionalliga Nord. „In der Hinserie gab es viel Unruhe im Kader, da haben wir ein paar Punkte verschenkt. Dennoch ist es uns gelungen, wieder in die Spur zu finden“, erklärte Emmerling. „Durch die tolle Serie haben wir noch einen versöhnlichen Abschluss geschafft.“ Rückstand nach zwei Minuten Dabei begann der Abend alles andere als optimal. Vor 1675 Zuschauern an der Adolf-Jäger-Kampfbahn erwischte Altona 93 den deutlich besseren Start. Nach Vorarbeit des früheren Emders Marcell Sobotta traf Pascal El-Nemr bereits nach zwei Minuten zum 1:0 für die Gastgeber.

„Wir haben in der ersten Hälfte einfach zu viel zugelassen und Altona zu Chancen eingeladen“, analysierte Emmerling. Mehrfach musste Torhüter Moritz Schulze eingreifen und verhinderte einen höheren Rückstand. Dennoch spürte der Trainer Vertrauen in seine Mannschaft: „Die Jungs wussten auch, dass sie in der Lage sind, den Rückstand noch zu drehen.“ Mit zunehmender Spielzeit übernahm Emden die Kontrolle. Ein Treffer von Theo Schröder nach Flanke von Mika Eickhoff wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung noch aberkannt (27.), doch nur drei Minuten später fiel der verdiente Ausgleich. Wieder kam die Hereingabe von Eickhoff, diesmal köpfte Marten Schmidt den Ball vor Torwart Dennis Lohmann zum 1:1 ins Netz (30.).