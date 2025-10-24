Kickers: "Das klingt verrückt, mit 22 zu den Älteren zu gehören"

Ein neues Abwehrtrio wächst zusammen

Unter anderem durch den Abgang von Defensivkollege Nyamekye Awortwie-Grant in die Dritte Liga zu Cottbus – „wir sind gute Freunde, sein Weggang hat mich traurig gemacht“ – hat sich die Innenverteidigung der Kickers neu formiert. Mit Vincent Schwab und Jacob Danquah bildet Milan Petrovic nun das Zentrum der Defensive.

„Wir sind noch im Prozess, uns richtig einzuspielen. Durch Verletzungen und Sperren war das bisher nicht einfach“, sagt er offen. Vincent Schwab verletzte sich in der Vorbereitung an der Hand, Jacob Danquah fehlte zuletzt mit einer Sperre und kam zuvor aus Hannover mit einer ähnlichen Verletzungshistorie wie Milan Petrovic nach seiner Zeit in Hoffenheim. „Aber es wird immer besser, zuletzt hatten wir zwei Partien ohne Gegentor und ich sehe eine Entwicklung, wir haben großes Potenzial. Mit beiden klappt es gut, keiner stellt dem anderen ein Bein. Es ist ein fairer Konkurrenzkampf – und der Trainer stellt nach Leistung auf. Das ist wichtig.“

Generell fühlt sich Milan Petrovic sehr wohl bei den Blauen. „Wir haben ein super Klima, das merkt man jeden Tag“, betont er. „Wir sind nach den U23-Teams die jüngste Mannschaft der Liga – das ist schon etwas Besonderes, gerade bei einem Traditionsverein wie den Kickers.“