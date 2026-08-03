Kickers-Comeback nach 1:4: Ihorst-Gala rettet Emden einen Punkt

Die Partie begann aus Emder Sicht perfekt. Nach einem Foul von HSC-Torhüter Bastian Fielsch an Matti Tjaden zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Ihorst übernahm Verantwortung und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:0 (4.).

Für den neuen Cheftrainer Björn Lindemann war es ein Einstand, den er so schnell nicht vergessen wird. „Das war heute ein sehr emotionaler Start für mich“, sagte der Coach nach dem Abpfiff. „Wir haben eine Berg- und Talfahrt erlebt, ich hatte ganz schön viel Puls.“

Den Ausgleich leitete Kickers selbst ein. Nach einem Rückpass von Peer Mahncke zögerte Torhüter Luca Petzold zu lange, Finn Hoffmann setzte energisch nach, eroberte den Ball und schob zum 1:1 ein (16.). Kurz vor der Pause drehten die Gastgeber die Begegnung vollständig: Nach einer Hackenablage von Denis Vukancic traf Nick Bode mit einem Schlenzer ins lange Eck zum 2:1 (39.).

Doch die frühe Führung verlieh den Gästen keine Stabilität. „Wir haben nicht gut Fußball gespielt, der Zugriff hat gefehlt“, analysierte Lindemann.

Lindemann reagierte zur Pause mit einem Dreifachwechsel, doch zunächst blieb Hannover die spielbestimmende Mannschaft. Lukas Dominke erhöhte mit einem Distanzschuss auf 3:1 (57.), ehe eine Flanke von Paul Wegner überraschend im langen Eck zum 4:1 einschlug (63.).

Ihorst entfacht die Aufholjagd

„Da gab es schon eine kurze Phase, in der wir gedacht haben: ,Scheiße'“, gestand Lindemann. Doch seine Mannschaft gab sich nicht auf. „Die Jungs haben es geschafft, den Schalter umzulegen.“

Den Anfang machte erneut Ihorst. Nach einer Kombination über Bogdan Shubin und Schröder traf der Angreifer überlegt mit links zum 2:4 (70.). „Danach haben wir wieder dran geglaubt“, sagte Lindemann.

Zwar verpasste Nick Stepantsev den Anschluss zunächst noch, weil Fabian Weigel seinen Schuss auf der Linie blockte (79.), doch wenig später unterlief dem HSC-Verteidiger ein folgenschwerer Fehler. Nach einem langen Ball von Mahncke setzte sich Ihorst durch, umkurvte Fielsch und schnürte mit dem 3:4 seinen Dreierpack (85.).

Traumtor in letzter Sekunde

Der Ausgleich lag nun in der Luft. Schröder vergab zunächst noch freistehend (89.), machte seinen Fehler jedoch in der Nachspielzeit wett. Nach einem weiten Ball von Shubin nahm der Joker Maß und jagte den Ball aus 16 Metern unhaltbar in den rechten Torwinkel.

„Ein absolutes Traumtor“, schwärmte Lindemann über den Treffer zum 4:4 in der 90.+3 Minute.

Trotz der spektakulären Aufholjagd wollte der Emder Trainer den Punkt realistisch einordnen. „Über den Punkt müssen wir am Ende froh sein“, sagte Lindemann. „Heute sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, müssen uns aber noch deutlich steigern.“

So blieb am Ende ein denkwürdiger Auftakt in die neue Regionalliga-Saison: ein Spiel voller Wendungen, ein Dreierpack des neuen Mittelstürmers und eine Moral, die den Ostfriesen zumindest einen Punkt rettete.