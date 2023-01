Kickers bindet Trainer-Duo und peilt Wiederaufstieg an Die Isarstädter setzen auch künftig auf Chefcoach Markus Knogl und Co-Spielertrainer Matthias Puhani

Die Plattlinger Kickers haben turbulente Jahre hinter sich. In der abgebrochenen Corona-Spielzeit schaffte das Team als Quotienten-Meister den Sprung in die Kreisklasse, war in dieser - nach einer wahren Abgangsflut - aber komplett chancenlos. Im vergangenen Sommer hat sich der frühere Bezirksligist wieder neu aufgestellt und sich in der A-Klasse konsolidiert. Als Tabellenfünfter gehören die Isarstädter zu dem Quartett, das sich die Vize-Meisterschaft unter sich ausmachen wird. Von der Pole-Position wird sich der souveräne Spitzenreiter SV Schöllnach nicht mehr verdrängen lassen.

"Wir sind mit der Entwicklung und den Leistungen der Mannschaft sehr zufrieden. Nach einer sehr schwierigen Kreisklassen-Saison konnten wir einige neue Spieler für uns gewinnen, die sich aber allesamt erst integrieren mussten. Mittlerweile hat sich die Mannschaft gefunden und harmoniert immer besser. Einen großen Anteil an der positiven Zwischenbilanz haben unsere beiden Trainer Markus Knogl und Matthias Puhani, mit deren Arbeit wir vollauf zufrieden sind. Deshalb war die Verlängerung mit ihnen reine Formsache", informiert Fabian Mätzschker, der Sportliche Leiter der Kickers.





Drei Punkte liegen Spielführer Kevin Paukner und seine Mitstreiter hinter dem derzeitigen Rangzweiten DJK Grattersdorf zurück. "Nach der Winterpause stehen noch alle Duelle mit unseren direkten Mitkonkurrenten auf dem Programm. Wir haben es also selbst in der Hand, welchen Verlauf die Saison für uns noch nehmen wird. Unser klares Ziel ist es, am Ende Zweiter zu sein und über die Relegation den Aufstieg in die Kreisklasse zu schaffen", lautet die forsche Ansage von Mätzschker, dem unabhängig vom Saisonausgang fast alle Akteure ihren Verbleib zugesichert haben. "Wir blicken der Zukunft sehr optimistisch entgegen", sagt Mätzschker.