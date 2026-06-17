Kickers bedient sich beim Zweitligisten Defensiv-Allrounder bringt Regionalliga-Erfahrung mit – nächster Baustein für den Emder Umbruch von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Kickers Emden treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat mit Ibrahim Touray den nächsten Neuzugang präsentiert. Der 20-Jährige wird vom VfL Osnabrück ausgeliehen und soll die Defensivabteilung der Ostfriesen verstärken.

Touray kommt mit der Empfehlung von 22 Einsätzen in der Regionalliga Nord. In der vergangenen Spielzeit sammelte er beim SSV Jeddeloh wichtige Erfahrungen im Herrenbereich und entwickelte sich dort zu einer vielseitig einsetzbaren Defensivoption. Mit einer Körpergröße von 1,90 Metern bringt Touray ideale Voraussetzungen für den Defensivbereich mit. Der schnelle Abwehrspieler kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld oder auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden.

Diese Flexibilität dürfte für die Verantwortlichen ein entscheidender Faktor gewesen sein. Gerade in einer langen Regionalliga-Saison gewinnen Spieler, die mehrere Positionen auf hohem Niveau ausfüllen können, zunehmend an Bedeutung. Regionalliga bereits bestens bekannt Obwohl Touray erst 20 Jahre alt ist, kennt er die Anforderungen der Regionalliga Nord bereits genau. Seine Einsätze für den SSV Jeddeloh haben ihm wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau verschafft und den Grundstein für den nächsten Entwicklungsschritt gelegt.