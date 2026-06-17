Kickers bedient sich beim Zweitligisten

Kickers Emden treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat mit Ibrahim Touray den nächsten Neuzugang präsentiert. Der 20-Jährige wird vom VfL Osnabrück ausgeliehen und soll die Defensivabteilung der Ostfriesen verstärken.
Touray kommt mit der Empfehlung von 22 Einsätzen in der Regionalliga Nord. In der vergangenen Spielzeit sammelte er beim SSV Jeddeloh wichtige Erfahrungen im Herrenbereich und entwickelte sich dort zu einer vielseitig einsetzbaren Defensivoption.
Mit einer Körpergröße von 1,90 Metern bringt Touray ideale Voraussetzungen für den Defensivbereich mit. Der schnelle Abwehrspieler kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld oder auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden.
Diese Flexibilität dürfte für die Verantwortlichen ein entscheidender Faktor gewesen sein. Gerade in einer langen Regionalliga-Saison gewinnen Spieler, die mehrere Positionen auf hohem Niveau ausfüllen können, zunehmend an Bedeutung.
Obwohl Touray erst 20 Jahre alt ist, kennt er die Anforderungen der Regionalliga Nord bereits genau. Seine Einsätze für den SSV Jeddeloh haben ihm wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau verschafft und den Grundstein für den nächsten Entwicklungsschritt gelegt.
Diesen soll er nun bei Kickers Emden gehen. Der Verein setzt damit seinen eingeschlagenen Weg fort, talentierte und entwicklungsfähige Spieler nach Ostfriesland zu holen und ihnen eine Plattform für ihre weitere sportliche Entwicklung zu bieten.
Mit Touray erhält die Defensive der Emder ein weiteres neues Gesicht. Bereits zuvor hatten die Ostfriesen mit Jubes Ticha von den Sportfreunden Siegen, Ole Kühling von der U19 des 1. FC Union Berlin, Jannes Warnken von Werder Bremen II sowie Toshiaki Miyamoto vom Wuppertaler SV mehrere Spieler für die hinteren Mannschaftsteile verpflichtet.
Die Vielzahl der Neuzugänge verdeutlicht den umfassenden personellen Umbruch, den Kickers Emden in diesem Sommer vollzieht. Ziel ist es, eine neue, schlagkräftige Mannschaft zu formen, die in der Regionalliga Nord konkurrenzfähig auftreten kann.
Im Zuge der Leihe bedankte sich Kickers Emden ausdrücklich beim VfL Osnabrück für die unkomplizierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Die Verantwortlichen beider Vereine verständigten sich demnach schnell auf die Rahmenbedingungen des Wechsels.
Für Touray beginnt damit das nächste Kapitel seiner noch jungen Karriere – und für Kickers Emden ein weiterer Schritt beim Aufbau des Kaders für die neue Saison.