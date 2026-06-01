Kickers-Aufstieg bringt 18er-Regionalliga - Finale: Kleeblatt vs. Cham

Die Spielzeit 2026/27 biegt auf die Zielgerade ein. FuPa blickt bereits voraus auf die finale Saisonphase und gibt einen Überblick über die Relegation auf bayerischer Verbandsebene. Hier gibt's alle Infos - auch zur Bayern- und Landesliga-Relegation.

Causa SpVgg Greuther Fürth - 2. Bundesliga: Wäre das Kleeblatt via Relegation aus der 2. Bundesliga abgestiegen, wäre die SpVgg Greuther Fürth II als dann Drittliga-Reserve nicht mehr für die Regionalliga Bayern spielberechtigt gewesen. In diesem Falle wäre die Kleeblatt-U23 ans Regionalliga-Tabellenende gerückt und als Direktabsteiger festgestanden. Aber: Greuther Fürth hat sich gegen RW Essen via Relegation gerettet. Und somit spielt die SpVgg Greuther Fürth II die Regionalliga-Relegation. Und Viktoria Aschaffenburg steigt in die Bayernliga ab!

Weil die SpVgg Unterhaching trotz Lizenzantrag ihren Verzicht auf die 3. Liga erklärt hat, stand der bayerische Vertreter an den Aufstiegsspielen frühzeitig fest: der FC Würzburger Kickers. Weil die Kickers im Bayerischen Totopokalfinale standen, fanden die Aufstiegsspiele zur 3. Liga mit leichter Verzögerung statt. In der kommenden Spielzeit muss die Regionalliga Bayern erneut in die Aufstiegsrelegation, dann gegen den "Meister" der Regionalliga Nord.

Aufstiegsspiele zur 3. Liga:Hinspiel: 1. FC Lokomotive Leipzig - FC Würzburger Kickers 0:1 (0:0) (LIVE) Rückspiel: FC Würzburger Kickers - 1. FC Lokomotive Leipzig 2:1 (1:0) (LIVE)

Der FC Würzburger Kickers steigt in die 3. Liga auf. Lok Leipzig scheitert erneut und bleibt Regionalligist.











Relegation zur Regionalliga Bayern

Wer qualifiziert sich für die Regionalliga Bayern-Saison 2026/27?

Die bayerischen Direktabsteiger aus der 3. Liga (1)

Der bayerische Verlierer der Drittliga-Relegation (0)

Die Regionalligateams auf den Plätzen 2 bis 14 (13)

Die Direktaufsteiger aus der Bayernliga Nord/Süd (2)

Die Sieger der Relegation zur Regionalliga Bayern (2)

Teilnehmerzahl 2026/27: 18 Vereine.



Relegations-Szenario: Weil aus der 3. Liga der 1. FC Schweinfurt als einziger Direktabsteiger feststeht, und der FC Würzburger Kickers in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga scheitern hätte können, war eine 19er-Regionalliga Bayern 2026/27 möglich. Weil es dem BFV allerdings wichtiger ist, die Bayernligen wieder auf 2 x 18 Teilnehmer aufzustocken, und auch in den fünf Landesligen die Soll-Zahl 90 zu erreichen, wäre die "Kröte" 19 Regionalliga-Teams geschluckt worden. Die vier Regionalliga-Releganten spielen also fix um zwei freie Plätze.





Causa Relegant der Bayernliga Süd: Die Münchner Junglöwen sind nicht aufstiegsberechtigt für die Regionalliga Bayern, weil die Löwen-Profis in der 3. Liga spielen und das auch für die Folgesaison bereits rechnerisch feststeht. Entsprechend ist die Endplatzierung des TSV 1860 München II für die Regionalliga-Aufstiegsfrage unerheblich. Obwohl die Junglöwen als Meister der Bayernliga Süd abgeschlossen haben, rückt dennoch Vize-Meister TSV Landsberg als Direktaufsteiger nach. Die Aufstiegsrelegation bestreitet der SV Kirchanschöring.





Wie läuft die Relegation zur Regionalliga Bayern (4. Spielklassenebene) ab?

(4 Mannschaften spielen um 2 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)







Regionalliga-Relegation - 1. Runde - Hinspiele:

Spiel 1: ASV Cham - SpVgg Greuther Fürth II 1:3 (LIVE)

Spiel 2: SV Kirchanschöring - TSV Schwaben Augsburg 2:3 (LIVE)

Regionalliga-Relegation - 1. Runde - Rückspiele:

Spiel 1: SpVgg Greuther Fürth II - ASV Cham (Die., 02. Juni - 18:30 Uhr) (Hin: 3:1)

Spiel 2: TSV Schwaben Augsburg - SV Kirchanschöring 2:1 (Hin 3:2)(LIVE)





Der TSV Schwaben Augsburg rettet sich per Relegation. Zudem ist der Sieger von Spiel 1 (nach Hin- und Rückspiel) für die Regionalliga-Saison 26/27 qualifiziert. Eine zweite Runde wird nicht ausgetragen.













Relegation zu den Bayernligen Nord/Süd

Wer qualifiziert sich für die Bayernliga-Saison 2026/27?

Die Direkt-Absteiger aus der Regionalliga Bayern (2)

Die Bayernligateams bis Platz 13 - mit Ausnahme der Regionalliga-Direktaufsteiger bzw. Aufstiegsreleganten (22)

Die Direktaufsteiger aus den Landesligen (5)

Die Verlierer der Relegation zur Regionalliga Bayern (2)

Die Sieger der Relegation zu den Bayernligen (5)

Teilnehmerzahl 2026/27: 36 Vereine, also zwei 18er-Ligen





Relegations-Szenario: Neu: in dieser Saison spielen die nur fünf Bayernliga-Releganten (anstatt bisher sieben) mit den fünf Landesliga-Vizemeistern in nur einer Relegationsrunde fünf freie Bayernliga-Plätze aus. Hierfür werden die zehn Releganten in zwei regionale Gruppen aufgeteilt (aller Voraussicht nach vier Teams in die Gruppe Nord, sechs Teams in die Gruppe Süd).



Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?

(10 Mannschaften spielen in zwei regionalen Gruppen 5 freie Plätze aus)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)





Bayernliga-Relegation Gruppe Nord - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FSV Pfaffenhofen - FC Coburg 2:1 (0:0) (LIVE)

Spiel 2: TSV Großbardorf - ATSV Erlangen 2:0 (1:0) (LIVE)

Spiel 3: FC Eintracht Münchberg - FSV Stadeln 0:0 (LIVE)



Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 4: TSV Seebach - TSV Kottern 0:0 (LIVE)

Spiel 5: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg 2:0 (2:0) (LIVE)







Modus: Grundsätzlich wird innerhalb einer regionalen Gruppe einem Landesliga-Vize-Meister ein Bayernligist zugelost. Heimrecht im Rückspiel für die Bayernligisten.







Bayernliga-Relegation Gruppe Nord - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Coburg - FSV Pfaffenhofen 0:3 (Hin: 1:2) (LIVE)

Spiel 2: ATSV Erlangen - TSV Großbardorf 0:1 (Hin: 0:2) (LIVE)

Spiel 3: FSV Stadeln - FC Eintracht Münchberg 4:2 n.E. (0:0) (Hin: 0:0) (LIVE)



Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai)

Spiel 4: TSV Kottern - TSV Seebach 4:1 (Hin: 0:0) (LIVE)

Spiel 5: FC Sturm Hauzenberg - TSV 1880 Wasserburg 0:2 (Hin: 0:2) (LIVE)



Die fünf Sieger (nach Hin- und Rückspiel) lösen das Ticket für die Bayernliga-Saison 2026/27. Die fünf unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 26/27 in der Landesliga. Damit steigen der FC Coburg, der ATSV Erlangen und der FC Sturm Hauzenberg aus der Bayernliga ab. Der TSV Wasserburg, der FSV Pfaffenhofen und der TSV Großbardorf hingegen steigen in die Bayernliga auf!







Relegation zu den Landesligen NO/NW/M/SW/SO

Wer qualifiziert sich für die Landesliga-Saison 2026/27?

Die Direkt-Absteiger aus den Bayernligen (3)

Die Landesligateams auf den Plätzen 3 bis Platz 14 der fünf Landesligen (60)

Der punktbeste Landesliga-15. entgeht der Abstiegsrelegation (1)

Die Direktaufsteiger aus den Bezirksligen (15)

Die Verlierer der Relegation zu den Bayernligen (5)

Die Sieger der Relegation zu den Landesligen (6)

Teilnehmerzahl 2026/27: 90 Vereine



Relegations-Szenario: Um die Soll-Zahl von 90 Vereinen auch in der kommenden Spielzeit wieder zu erreichen, wurde die Anzahl der Abstiegsreleganten auch in der Landesliga reduziert (diesmal 9, bisher 13). In der Relegation zu den Landesligen spielen also 9 Vereine aus der Landesliga und die 15 Bezirksliga-Vize-Meister in diesmal nur sechs regionalen Vierergruppen um insgesamt sechs Tickets für die Landesliga-Spielzeit 26/27. Es wird in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen gespielt. Jeder Relegant muss zwei Runden überstehen.



Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?

(24 Mannschaften spielen in sechs regionalen Gruppen um insgesamt 6 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)







Landesliga-Relegation - Gruppe Nordwest - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai)

Spiel 1: SVG Steinachgrund - TuS Röllbach 2:4 i.E. (Rück: 3:3) (Hin: 0:0)

Spiel 2: DJK Dampfach - 1. FC Sand am Main 0:0 (Hin: 0:1)

Landesliga-Relegation - Gruppe Nordost - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: 1. FC Lichtenfels - SV Mistelgau 7:6 i.E. (Rück: 1:0) (Hin: 0:1)

Spiel 2: 1. FC Herzogenaurach - TSV Hirschaid 2:0 (Hin: 2:3)

Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: SV Etzenricht - SV Hahnbach 4:2 i.E. (Rück: 2:0) (Hin: 0:2)

Spiel 2: SV Alesheim - SV Wenzenbach 1:3 (Hin: 3:4)

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Teisbach - FC Ergolding 2:4 (Hin: 1:3)

Spiel 2: SpVgg GW Deggendorf - FC Moosinning 3:5 i.E. (Rück: 0:1) (Hin: 2:1)

Landesliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: TSV Eintracht Karlsfeld - FC Aschheim 2:3 (Hin: 0:2)

Spiel 2: SV Dornach - SV Planegg-Krailing 1:5 (Hin: 2:4)

Landesliga-Relegation - Gruppe Südwest - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Ehekirchen - VfL Kaufering 0:0 (Hin: 1:2)

Spiel 2: SSV Niedersonthofen - VfR Neuburg/Donau 3:4 i.E. (Rück: 3:0) (Hin: 1:4)



Die 12 unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 26/27 in der Bezirksliga. Nur die Sieger spielen in Runde zwei um die sechs freien Landesliga-Plätze. Damit steigen nach Runde eins gleich sieben (!) der neun Landesligisten ab, nämlich: der FC Teisbach, der SV Dornach, der TSV Eintracht Karlsfeld, der SSV Niedersonthofen, der FC Ehekirchen, die DJK Dampfach und der SV Gutenstetten-Steinachgrund.









Landesliga-Relegation - Regionale Gruppe Nordwest - 2. Runde - Rückspiel:

(Samstag, 30. Mai - 16 Uhr)

Spiel 3: 1. FC Sand am Main - TuS Röllbach 2:2 (Hin: 1:2)



Landesliga-Relegation - Regionale Gruppe Nordost - 2. Runde - Rückspiel:

(Samstag, 30. Mai - 16 Uhr)

Spiel 3: 1. FC Lichtenfels - 1. FC Herzogenaurach 1:3 (Hin: 1:1)



Landesliga-Relegation - Regionale Gruppe Mitte - 2. Runde - Rückspiel:

(Samstag, 30. Mai - 16 Uhr)

Spiel 3: SV Etzenricht - SV Wenzenbach 0:3 (Hin: 0:2)



Landesliga-Relegation - Regionale Gruppe Südost - 2. Runde - Rückspiel:

(Samstag, 30. Mai - 18 Uhr)

Spiel 3: FC Moosinning - FC Ergolding 0:1 (Hin: 3:1)



Landesliga-Relegation - Regionale Gruppe Süd - 2. Runde - Rückspiel:

(Samstag, 30. Mai - 16 Uhr)

Spiel 3: SV Planegg-Krailing - FC Aschheim 2:1 n.V. (1:1) (Hin: 1:1)



Landesliga-Relegation - Regionale Gruppe Südwest - 2. Runde - Rückspiel:

(Samstag, 30. Mai - 16 Uhr)

Spiel 3: VfR Neuburg/Donau - VfL Kaufering 4:3 i.E. (Rück: 3:3 n.V. (2:2)) (Hin: 0:0)





Der niederklassige Relegant bzw. bei Klassengleichheit der gm. Modus erstgenannte Verein (Sieger Spiel 1) erhält im Zweitrunden-Hinspiel Heimrecht. Der Sieger der Spiele 3 (nach Hin- und Rückspielen gemäß Europapokal-Modus) schaffen die Qualifikation für die Landesliga-Spielzeit 2026/27, die unterlegenen Zweitrunden-Releganten spielen auf Bezirksebene. Damit steigen in Runde zwei die letzten beiden verbliebenen Landesliga-Releganten, der SV Etzenricht und der 1. FC Lichtenfels, ab! Den Landesliga-Aufstieg feiern der VfR Neuburg/Donau, der SV Planegg-Krailing, der SV Wenzenbach, der 1. FC Herzogenaurach, der FC Moosinning und der TuS Röllbach!





Grundsätzlich in allen Relegationen des BFV gilt der Europapokal-Modus - Keine Auswärtstorregel mehr: Die UEFA hatte die Auswärtstorregel bereits in der Spielzeit 2021/22 abgeschafft, auf dem Verbandstag 2022 zog der BFV nach. Sprich: Entscheidend fürs Weiterkommen sind zunächst die in den beiden Direktduellen erzielten Punkte und Tore. Bei dann gleicher Tordifferenz haben die auswärts erzielten Treffer keinen Einfluss mehr. Endet das Hinspiel also 1:0 für Team A und das Rückspiel 2:1 für Team B, wird das Rückspiel um 2x15 Minuten verlängert. Sollte auch hier keine Entscheidung fallen, wird der Sieger durch Elfmeterschießen ermittelt.