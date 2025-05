Kickers äußern sich: »Angriff auf die Grundwerte unseres Vereins«

Das unwürdige Ende der Partie zwischen Schweinfurt 05 und den Würzburger Kickers schlägt deutschlandweit hohe Wellen. Kickers-Chaoten im Fanblock der Gäste wollten einen Spielabbruch herbeiführen, was letztlich aber nicht gelang. Nun hat sich der Verein ausführlich zu den Vorkommnissen geäußert.

Nach den bedauerlichen Szenen im Regionalliga-Spiel zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem FC Würzburger Kickers am 02. Mai äußert sich der FC Würzburger Kickers mit großer Entschlossenheit zu den Vorfällen auf den Zuschauerrängen.

Während der Partie kam es durch einzelne Personen im Gästefanblock zu massivem Fehlverhalten. Es wurden wiederholt pyrotechnische Gegenstände gezündet, darunter auch Raketen, die teilweise in benachbarte Fanblöcke geschossen wurden.

Vorstandsvorsitzender André Herber sowie Vereinspräsident Michael Grieger verurteilen diese Vorfälle auf das Schärfste. In einer gemeinsamen Erklärung betonen sie:

"Was sich am gestrigen Freitag im Sachs-Stadion abgespielt hat, ist absolut inakzeptabel. Das Zünden von Böllern und Raketen überschreitet jede Grenze.

Dieses Verhalten steht in krassem Widerspruch zu unseren Werten als Verein. Wir distanzieren uns ausdrücklich von diesen sogenannten Fans und werden alle verfügbaren Mittel ausschöpfen, um die Verantwortlichen zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Der Verein verurteilt das beschämende Verhalten einzelner Personen aus dem eigenen Fanlager mit größter Entschiedenheit.

Der FC Würzburger Kickers steht für Fairness, Respekt und Sportlichkeit – auf und neben dem Platz. Wir werden in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und dem Bayerischen Fußball-Verband die Vorfälle umfassend aufarbeiten und konsequente Maßnahmen ergreifen, um derartige Ausschreitungen künftig zu unterbinden.

Was sich in unserem Fanblock abgespielt hat, ist ein Angriff auf die Grundwerte unseres Vereins und den Fußballsport an sich. Wir sprechen hier nicht mehr von Support – wir sprechen von vorsätzlichem, gefährlichem Fehlverhalten, das wir nicht tolerieren werden. Die Täter haben das Vertrauen des Vereins und der wahren Fans auf schändliche Weise missbraucht.

Daher steht der betroffene Ultra-Block bis auf Weiteres unter strenger Beobachtung – der Verein behält sich auch die vollständige Schließung des Blocks für kommende Heimspiele vor.

Die Würzburger Kickers werden auch weiterhin alles daran setzen, Fußballspiele zu einem sicheren und positiven Erlebnis für alle Zuschauer zu machen.

Gleichzeitig dankt der Verein allen friedlichen Fans, die sich klar vom Fehlverhalten distanziert haben, und ruft alle Anhänger zur aktiven Mithilfe bei der Aufklärung der Vorkommnisse auf.

Unser Dank gilt auch den Sicherheits- und Rettungskräften sowie dem Schiedsrichterteam für ihr umsichtiges Handeln, welches eine weitere Eskalation verhindert hat.

Wir gratulieren dem 1. FC Schweinfurt 05 zur verdienten Regionalliga-Meisterschaft und dem Aufstieg in die 3. Liga und bedauern die Umstände."