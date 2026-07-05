Kickers ärgert Zweitligist lange – St. Pauli dreht Partie Emder gehen durch Luc Ihorst in Führung, unterliegen dem Zweitligisten am Ende aber mit 1:3 von red · Heute, 14:34 Uhr · 0 Leser

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Kickers Emden hat im Testspiel gegen den FC St. Pauli eine engagierte Leistung gezeigt, sich für den couragierten Auftritt aber nicht belohnt. Vor 3500 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion ging der Regionalligist gegen den Zweitligisten früh in Führung, musste sich nach einer intensiven Begegnung jedoch mit 1:3 geschlagen geben. Trainer Björn Lindemann sah dennoch viele positive Ansätze und sprach von einem aufschlussreichen Härtetest.

Die Gastgeber versteckten sich gegen den klassenhöheren Gegner keineswegs und überzeugten vor allem in der Anfangsphase mit mutigem Offensivfußball. Nach einem starken Solo von Michael Igwe über die rechte Seite fand dessen flache Hereingabe Luc Ihorst, der den Ball in Torjägermanier zur verdienten Führung einschob. Auch danach blieb Kickers gefährlich. Bent Andresen verfehlte nach einer weiteren Hereingabe von Igwe nur knapp das Tor, wenig später scheiterten Ihorst und Theo Schröder ebenfalls nur knapp. Die Emder präsentierten sich laufstark, mutig und suchten immer wieder den Weg nach vorne.

„Wir sind ganz gut reingekommen. Die Jungs haben ein paar gute Situationen kreiert und ordentliche Abläufe gezeigt“, lobte Lindemann den Auftritt seiner Mannschaft auf der Vereinshomepage. St. Pauli nutzt seine Chancen konsequent Während Kickers mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt ließ, zeigte sich der Zweitligist deutlich effizienter. Nach einer Flanke von Louis Oppie erzielte Taichi Hara den Ausgleich und stellte den Spielverlauf damit etwas auf den Kopf.