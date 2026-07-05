Kickers ärgert Zweitligist lange – St. Pauli dreht Partie

Kickers Emden hat im Testspiel gegen den FC St. Pauli eine engagierte Leistung gezeigt, sich für den couragierten Auftritt aber nicht belohnt. Vor 3500 Zuschauern im Ostfriesland-Stadion ging der Regionalligist gegen den Zweitligisten früh in Führung, musste sich nach einer intensiven Begegnung jedoch mit 1:3 geschlagen geben. Trainer Björn Lindemann sah dennoch viele positive Ansätze und sprach von einem aufschlussreichen Härtetest.
Die Gastgeber versteckten sich gegen den klassenhöheren Gegner keineswegs und überzeugten vor allem in der Anfangsphase mit mutigem Offensivfußball. Nach einem starken Solo von Michael Igwe über die rechte Seite fand dessen flache Hereingabe Luc Ihorst, der den Ball in Torjägermanier zur verdienten Führung einschob.
Auch danach blieb Kickers gefährlich. Bent Andresen verfehlte nach einer weiteren Hereingabe von Igwe nur knapp das Tor, wenig später scheiterten Ihorst und Theo Schröder ebenfalls nur knapp. Die Emder präsentierten sich laufstark, mutig und suchten immer wieder den Weg nach vorne.
„Wir sind ganz gut reingekommen. Die Jungs haben ein paar gute Situationen kreiert und ordentliche Abläufe gezeigt“, lobte Lindemann den Auftritt seiner Mannschaft auf der Vereinshomepage.
Während Kickers mehrere gute Möglichkeiten ungenutzt ließ, zeigte sich der Zweitligist deutlich effizienter. Nach einer Flanke von Louis Oppie erzielte Taichi Hara den Ausgleich und stellte den Spielverlauf damit etwas auf den Kopf.
Kurz vor der Pause bot sich den Emdern noch einmal die Gelegenheit zur erneuten Führung, doch Nick Stepantsev scheiterte nach Vorarbeit von Ihorst am stark reagierenden St. Pauli-Keeper Ben Voll.
Die zweite Halbzeit begann denkbar ungünstig für den Regionalligisten. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff traf Haron Sabah zur Führung für die Hamburger, nachdem Luca Petzold den ersten Abschluss noch abgewehrt hatte.
St. Pauli übernahm anschließend zunehmend die Kontrolle und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. Martijn Kaars und Abdoulie Ceesay verpassten zunächst die Vorentscheidung, ehe Kaars eine Viertelstunde vor Schluss nach einer Flanke per Kopf zum 3:1-Endstand traf. Für den eingewechselten U19-Torhüter Tjark Gaßner war der Abschluss nicht mehr zu verhindern.
Trotz der Niederlage überwogen bei Kickers die positiven Erkenntnisse. Gegen einen ambitionierten Zweitligisten hielt die neu formierte Mannschaft über weite Strecken gut mit und setzte phasenweise selbst offensive Akzente.
„Insgesamt hat man schon gesehen, was Passqualität, Spielintelligenz und mentale Stärke ausmachen. Da wollen wir auch hinkommen“, ordnete Lindemann den Leistungsunterschied ein.
Der Coach zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft dennoch zufrieden: „Die Jungs haben sich heute gut verkauft. Wir haben viele Erkenntnisse aus diesem Spiel gezogen, die wir nun aufarbeiten werden.“
Nach der intensiven Partie gönnte Lindemann seinem Team zunächst zwei freie Tage. Anschließend stand der traditionelle Mannschaftsabend auf dem Programm. Für die zahlreichen Neuzugänge wartete dabei ein fester Bestandteil der Emder Vorbereitung: die obligatorische Matjesprobe, die einmal mehr für gute Stimmung innerhalb der neu zusammengestellten Mannschaft sorgte.