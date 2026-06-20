Kickers-Abgang: Flamur Berisha wechselt zum Ligarivalen

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Die Stuttgarter Kickers müssen zur neuen Saison 2026/2027 in der Regionalliga Südwest den Abgang eines Leistungsträgers verkraften. Der 26-jährige Offensivspieler Flamur Berisha verlässt den Verein und wechselt zum Aufsteiger VfR Mannheim. Damit schließt er sich zur kommenden Spielzeit einem künftigen Ligakontrahenten an.

Der Wechsel von Flamur Berisha schmerzt. Der 26-jährige Offensivspieler wird künftig im Rhein-Neckar-Stadion für die Blau-Weiß-Roten auflaufen. Für den VfR Mannheim, der als Vizemeister der Oberliga über die Aufstiegsspiele den Sprung in die Regionalliga Südwest geschafft hat, bedeutet die Verpflichtung einen Transfer-Coup. Die Rasenspieler gewinnen einen Akteur, der sich in einer der anspruchsvollsten vierten Ligen Deutschlands nachhaltig etabliert hat und nun als direkter Konkurrent auf seinen ehemaligen Verein treffen wird.

Kontinuierliche Entwicklung und starke Quoten

Der gebürtige Tuttlinger blickt auf eine erfolgreiche Zeit in Stuttgart zurück, in der er sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. In der Oberliga Baden-Württemberg absolvierte er in der Saison 2022/2023 31 Spiele, erzielte acht Tore und gab sechs Assists. Nach dem Aufstieg folgten in der Regionalliga Südwest 2023/2024 in 25 Spielen drei Tore und vier Assists sowie 2024/2025 in 27 Spielen zwei Tore und drei Assists. Seine sportliche Leistung gipfelte in der vergangenen Spielzeit 2025/2026: In 33 Spielen gelangen ihm 13 Tore.

Wertvolle Erfahrung im Südwesten

Trotz seines vergleichsweise jungen Alters bringt Berisha bereits reichlich Erfahrung mit für die anstehenden Aufgaben in der Offensive des neuen Vereins. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der Offensivakteur beim FC Radolfzell. Vor seinem Engagement bei den Stuttgarter Kickers sammelte er zudem wichtige Stationen beim FC 08 Villingen sowie bei der SGV Freiberg.