Kickers: 1. Vertragsverlängerung für neue Regionalliga-Saison

Die Würzburger Kickers haben einen Saison zum Vergessen hinter sich in der Regionalliga Bayern. Zwei Trainer verschlissen, im Prinzip über die gesamte Spielzeit hinweg chancenlos im Titelrennen. Durch den abschließenden 1:0-Auswärtssieg in Illertissen am vergangenen Samstag sprang immerhin noch Rang drei in der Endabrechnung heraus - mit elf Punkten Rückstand auf Meister und Erzrivale Schweinfurt. Schnell abhaken lautet nun die Devise am Dallenberg - und den Blick nach vorne richten auf die neue Spielzeit. Die ersten Weichen wurden bereits gestellt: Sebastian Neumann fungiert weiterhin als Sportdirektor. Mit Marc Reitmaier wurde ein neuer Cheftrainer präsentiert, der die Kickers bestens kennt und zudem aus Würzburg kommt.