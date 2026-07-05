Kickerlegende Clemens Haberzettl beendet seine Karriere

Auch mit 34 Jahren zeigte Blau-Gelb-Kapitän Clemens Haberzettl, hier im Verbandsligaspiel im Clinch mit Jann Lotz vom SSC Juno Burg, in jeder Situation vollen Einsatz. © Lorenz Pietzsch

Dautphetal-Buchenau. 333 Spiele für die SF/BG Marburg mit 98 Toren sowie sage und schreibe 158 Torvorlagen! Herausragende Zahlen, die Clemens Haberzettl zwar parat hat, mit denen er aber ungern hausieren geht. Seine Fußballschuhe hängte er jüngst an den berühmten Nagel. „Im Guten und nach einer wunderbaren Karriere, vor allem bei den Sportfreunden/Blau-Gelb Marburg, die längst meine zweite Heimat geworden sind“, betont der inzwischen 35-Jährige, der aus Buchenau stammt.