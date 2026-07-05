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Ligabericht
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Kickerlegende Clemens Haberzettl beendet seine Karriere
Teaser VL MITTE: +++ Clemens Haberzettl hat mit seinem Heimatklub FSV Buchenau Erfolge gefeiert, richtig glücklich geworden ist er bei den Sportfreunden Marburg. Nun zählen nur noch Familie und Beruf +++
Dautphetal-Buchenau. 333 Spiele für die SF/BG Marburg mit 98 Toren sowie sage und schreibe 158 Torvorlagen! Herausragende Zahlen, die Clemens Haberzettl zwar parat hat, mit denen er aber ungern hausieren geht. Seine Fußballschuhe hängte er jüngst an den berühmten Nagel. „Im Guten und nach einer wunderbaren Karriere, vor allem bei den Sportfreunden/Blau-Gelb Marburg, die längst meine zweite Heimat geworden sind“, betont der inzwischen 35-Jährige, der aus Buchenau stammt.