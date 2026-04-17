Kicker des SV Großseelheim sorgt für großen Fairplay-Moment

Korrigiert in der Fußball-Kreisoberliga Nord gegen den VfL Weidenhausen einen Elfmeter-Pfiff des Schiedsrichters für sein eigenes Team: Jarik Nickel vom SV Großseelheim. © SV Großseelheim

Kirchhain. „Chapeau für Gregerl“, zog Trainer Manuel Baum kürzlich in der Fußball-Bundesliga seinen imaginären Hut. Weil Michael Gregoritsch, Baums Stürmer beim FC Augsburg, in der Partie gegen den Hamburger SV eine Foul-Entscheidung auf Nachfrage von Schiedsrichter Deniz Aytekin zu seinen Ungunsten korrigiert hatte. Kein Freistoß für den FCA in aussichtsreicher Position – stattdessen Lob von allen Seiten für den 31-jährigen Österreicher.