 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

Kicker des SV Großseelheim sorgt für großen Fairplay-Moment

Teaser KOL NORD: +++ In der Fußball-Kreisoberliga bekommt Jarik Nickel einen Elfmeter gepfiffen, gesteht dem Schiri aber: „Das war kein Foul“. Was den Mittelfeldmann dazu bewogen hat und wie das ankam +++

von Redaktion · Heute, 12:42 Uhr · 0 Leser
Korrigiert in der Fußball-Kreisoberliga Nord gegen den VfL Weidenhausen einen Elfmeter-Pfiff des Schiedsrichters für sein eigenes Team: Jarik Nickel vom SV Großseelheim. © SV Großseelheim
Korrigiert in der Fußball-Kreisoberliga Nord gegen den VfL Weidenhausen einen Elfmeter-Pfiff des Schiedsrichters für sein eigenes Team: Jarik Nickel vom SV Großseelheim. © SV Großseelheim

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Jarik Nickel
Jarik Nickel

Kirchhain. „Chapeau für Gregerl“, zog Trainer Manuel Baum kürzlich in der Fußball-Bundesliga seinen imaginären Hut. Weil Michael Gregoritsch, Baums Stürmer beim FC Augsburg, in der Partie gegen den Hamburger SV eine Foul-Entscheidung auf Nachfrage von Schiedsrichter Deniz Aytekin zu seinen Ungunsten korrigiert hatte. Kein Freistoß für den FCA in aussichtsreicher Position – stattdessen Lob von allen Seiten für den 31-jährigen Österreicher.

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