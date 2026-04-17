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Ligabericht
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Kicker des SV Großseelheim sorgt für großen Fairplay-Moment
Teaser KOL NORD: +++ In der Fußball-Kreisoberliga bekommt Jarik Nickel einen Elfmeter gepfiffen, gesteht dem Schiri aber: „Das war kein Foul“. Was den Mittelfeldmann dazu bewogen hat und wie das ankam +++
Kirchhain. „Chapeau für Gregerl“, zog Trainer Manuel Baum kürzlich in der Fußball-Bundesliga seinen imaginären Hut. Weil Michael Gregoritsch, Baums Stürmer beim FC Augsburg, in der Partie gegen den Hamburger SV eine Foul-Entscheidung auf Nachfrage von Schiedsrichter Deniz Aytekin zu seinen Ungunsten korrigiert hatte. Kein Freistoß für den FCA in aussichtsreicher Position – stattdessen Lob von allen Seiten für den 31-jährigen Österreicher.