Kicken mit Spaß und für Spenden 2. Stader Betriebsfußballturnier für einen guten Zweck – TAGEBLATT reiht sich bei Hauptsponsoren ein – Dirk Ludewig sorgt für Stimmung von Michael Brunsch · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Sie freuen sich auf faire Spiele und ein lockeres Turnier mit viel Spaß: Claas Schmedtje vom TAGEBLATT, Geschäftsführer des Zeitungsverlags Krause, und Turnier-Organisator Michael Breuer. – Foto: Michael Brunsch

Airbus, TAGEBLATT, Kreissparkasse und Heidemann Recycling waren im vergangenen Jahr dabei – und ihre Teams hatten beim Betriebsfußballturnier richtig Spaß. Jetzt gibt es eine Neuauflage.

Es war so nicht geplant, aber schon in diesem Jahr findet die zweite Auflage des Stader Betriebsfußballturniers in Hammah für einen guten Zweck statt. Ziel ist es, viel Spaß zu haben und möglichst viele Überschüsse zu erwirtschaften, die dann gemeinnützigen Zwecken zugutekommen. Neuauflage kommt früher als gedacht

Eigentlich sollte das Turnier in diesem Jahr noch nicht wieder stattfinden. „Wir hatten uns auf alle zwei Jahre eingestellt, bekamen aber sehr viel positives Feedback, daher haben wir uns entschieden, schon ein Jahr später wieder einzuladen“, sagt Hauptorganisator Michael Breuer vom MTV Hammah. Er hatte in den letzten Jahren unter anderem den 24-Stunden-Lauf und das 24-Stunden-Fußballspiel in Hammah organisiert. Das Turnier findet am Samstag, 27. Juni, statt. Beginn ist um 10 Uhr.

Als Schirmherr konnte in diesem Jahr Geschäftsführer Claas Schmedtje vom TAGEBLATT gewonnen werden. „Ich bin noch ziemlich neu im Landkreis Stade, möchte mich gerne mal zeigen“, sagt er. Gleichzeitig gehört der Verlag diesmal zu den Hauptsponsoren. Gespielt werden soll nach DFB-Regeln auf mehreren Kleinfeldern mit sechs Spielerinnen und Spielern plus beliebig vielen Ersatzleuten. Erstmalig Spielgemeinschaften möglich

Schiedsrichter sorgen bei dem Turnier für hoffentlich faire Auseinandersetzungen. In den Teams dürfen alle Geschlechter und Altersklassen, aber nur Betriebs- oder Behördenangehörige teilnehmen.

Die Spielzeit, Größe der einzelnen Gruppen sowie die späteren Platzierungsrunden hängen von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ab. Davon ist dann auch abhängig, wie lange das Turnier dauert. Bei der ersten Auflage bestand das Teilnehmerfeld aus 19 Teams.

Neu in diesem Jahr: Es können Spielgemeinschaften aus zwei Unternehmen, Betrieben oder Behörden angemeldet werden. Wer also allein nicht genügend Kicker zusammenbekommt, kann sich mit anderen zusammenschließen und als Team anmelden.

Es müssen dahinter dann aber zwei Firmen stehen und nicht zehn oder elf zusammengesuchte Spielerinnen und Spieler. Anmeldeschluss ist der 8. Juni. Als Startgeld werden 50 Euro pro Mannschaft angesetzt, die bei Absage nach dem Anmeldeschluss nicht zurückerstattet werden. Zunächst einmal sollen vom Startgeld die Kosten gedeckt werden.

Für einen musikalischen Rahmen mit Moderation sorgt erneut Dirk Ludewig aus Drochtersen. – Foto: Jörg Struwe

Pokale für die Siegerteams, Präsente für alle Alle Überschüsse gehen an gemeinnützige Zwecke im Landkreis Stade. „Wir hoffen auf gutes Wetter – vielleicht nicht ganz so heiß wie im letzten Jahr – und natürlich viele Zuschauer. Die bezahlen zwar keinen Eintritt, dürfen aber gerne etwas in die Spendenbox werfen“, so Michael Breuer. Die Siegermannschaften erhalten Pokale und Medaillen. Jedes Team erhält zudem bei der Siegerehrung eine Tasche mit Präsenten. Diese ersetzt die üblichen persönlichen Ehrungen. Hierfür stiftete die Firma Unilever aus Buxtehude eine große Menge Duschgel.

Für den musikalischen Rahmen mit Moderation sorgt erneut Dirk Ludewig aus Drochtersen, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feierte und Stadionsprecher in Drochtersen ist. Ums leibliche Wohlkümmert sich das Team von Heiko’s Inn, für Kaffee und Kuchen die engagierte Ehrenamtlerin Angelika Loock. Als Titelverteidiger geht die Kreissparkasse Stade an den Start.

Anmeldungen mit Firmen- oder Behördennamen per E-Mail an hammah24@web.de (Michael Breuer).