Kicken mit dem Bruder: Ex-D/A-Stürmer Dallmann knipst wieder Harsefeld freut sich über Neuzugang von Tageblatt · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Struwe

Der ehemalige D/A-Stürmer Jelldrik Dallmann hat einen neuen Verein gefunden. Der 26-Jährige wechselt in die Landesliga. Dort will er an der Seite seines Bruders kicken.

In den vergangenen eineinhalb Jahren trug Jelldrik Dallmann das Trikot des Fußball-Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. Viel spielte er nicht. Dallmann war immer der Mann für die letzten Minuten, der, der einer Partie vielleicht eine Wende geben sollte. Allerdings schaffte es in der Saison 2025/2026 kein einziges Tor in seine Regionalliga-Statistik. Das war nicht der Hauptgrund dafür, dass Dallmann und D/A am Ende der Saison getrennte Wege gingen. Der 26-jährige Stürmer überlegte in den letzten Wochen, wie er Fußball und Beruf unter einen Hut bringen kann. Leistungssport im D/A-Trikot und Job parallel waren illusorisch. Dallmann lebt in Kuhstedt bei Gnarrenburg und arbeitet für ein Hamburger Logistikunternehmen. Täglich saß er vier Stunden im Auto und arbeitete acht Stunden.

Dallmann unzufrieden mit der eigenen Leistung „D/A wird immer professioneller. Das ist auch richtig für Drochtersen. Aber für mich ergibt das keinen Sinn“, sagt Dallmann. Außerdem sei am Ende die Luft raus gewesen. Er brachte nicht die Leistung, die er bringen könnte. Sagt Dallmann. Andere Regionalligisten oder Oberligisten seien ebenfalls keine Option gewesen. Der Aufwand wäre der gleiche wie bei D/A. „Und nur halb möchte ich das nicht machen“, sagt Dallmann. Jetzt hat der Offensivmann einen neuen Verein gefunden. Dallmann schloss sich vor ein paar Tagen dem Landesligisten TuS Harsefeld an. Der Hauptgrund dafür liegt in Dallmanns Familie.