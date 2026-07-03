Kicken. Helfen. Hoffnung schenken.

– Foto: SV Erika/Altenberge

Am 4. Juli steht das Benefizspiel gegen den SuS Steenfelde ganz im Zeichen der Solidarität. Neben einem exklusiven Sondertrikot warten eine Typisierungsaktion sowie ein buntes Rahmenprogramm auf die Besucher. Sämtliche Einnahmen aus dem Trikotverkauf kommen gemeinnützigen Organisationen zugute.

Zum Benefizspiel gegen den SuS Steenfelde wird das exklusive Sondertrikot mit dem Motto „3 Jungs. 2 Dörfer. 1 Verein.“ angeboten. Das Trikot ist ausschließlich an diesem Tag erhältlich und kostet 35 Euro. Verfügbar sind die Größen XS bis XXL.

Auch abseits des Spielfelds ist für Besucher einiges geboten. Für das leibliche Wohl werden Bratwurst, Kaffee, Kuchen und kühle Getränke angeboten. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben. So soll das Benefizspiel Sport, Gemeinschaft und soziales Engagement miteinander verbinden.

Neben dem Fußball steht auch die Hilfe für andere im Mittelpunkt. Zwischen 15 und 17 Uhr besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Typisierungsaktion als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen.

Die gesamten Einnahmen aus dem Verkauf gehen an Leukin, die NCL-Stiftung sowie die Deutsche Fanconi-Anämie-Hilfe e.V. Für Gestaltung und Sponsoring der Trikots zeichnet Mediabase Design verantwortlich.

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⚽ FuPa-Elf-der-Woche ⚽

Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!