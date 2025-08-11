Kicken gegen Blutkrebs nimmt Fahrt auf 32 Vereine melden Unterstützung, darunter Tembisa FC aus Südafrika

Die Initiative „Kicken gegen Blutkrebs“ nimmt Fahrt auf. Initiiert von NTRT-Fußballreport, 2022 von Heiko Grobis (36) gegründet, und Wolfgang Poddig in enger Kooperation mit der DKMS, verzeichnen die Bemühungen inzwischen regen Anklang. Insgesamt 32 Vereine haben sich bereits gemeldet, darunter der Südafrikanische Verein Tembisa FC sowie eine Vielzahl von Verbands- und Landesligisten.

Heiko Grobis, Gründer von NTRT-Fußballreport, zeigt sich zuversichtlich, dass das gesteckte Ziel erreicht wird, und bedankt sich ausdrücklich für die gewaltige Resonanz aus der Fußball-Community. Poddig, der die Idee maßgeblich angestoßen hat, freut sich über die positive Entwicklung der Aktion.

Neben den bereits registrierten Vereinen gibt es aktuell noch zahlreiche Interessenten, die intern über eine Teilnahme abstimmen. "Ich glaube, dass noch das ein oder andere Team relativ zeitnah uns unterstützen wird", ist Heiko Grobis, der sich zudem als Jugendtrainer beim TSV Altdorf engagiert, überzeugt. Wolfgang Poddig schlägt in die gleiche Kerbe: "Zahlreiche Interessenten wollen mit uns das gemeinsame Ziel 1.000 Neuregistrierungen erreichen und dafür sind wir allen Vereinen sehr dankbar."

Terminplan:

Offizielle Aktionsphase: 17. August 2025 bis 07. September 2025

Ersatztermine: 14. September 2025 und 21. September 2025

Anmeldungen bleiben weiterhin möglich

Ziel:

Bis zum Ende der Aktionsphase 1.000 Registrierungen

Teilnehmende Vereine (Auswahl):

TSV Mähringen

TSV Kohlberg

TSV Sondelfingen

SV 03 Tübingen

TSV Lustnau

Calcio Leinfelden-Echterdingen

Young Boys Reutlingen

TSG Upfingen

TSV Genkingen

TSV Oferdingen

TSV Harthausen

Spfr Dettingen/Teck

TSV Beuren

SV Wendelsheim

TSV Raidwangen

SG Raidwangen/Oberensingen

TSV Altenburg

TSV Linsenhofen

SPV 05 Nürtingen

SGM Ohmden/Holzmaden

TV Neidlingen

TSV Weilheim

TSV Grafenberg

SV Ohmenhausen

TSV Betzingen

Türk. SV Herrenberg

FC Sonnenbühl

TSV Denkendorf

TSV Oberensingen

FV 09 Nürtingen (Männer- und Damenteam)

SV Croatia Reutlingen



Zusätzlich beteiligt sich der Tembisa FC aus Südafrika.

Am kommenden Sonntag starten der TSV Sondelfingen (gegen den TSV Eningen/Achalm) und der SV 03 Tübingen (gegen die SGM Altingen/Entringen)

Hinweis für Vereine mit Interesse: Interessierte Vereine können sich per Instagram-Nachricht an NTRT-Fußballreport wenden oder direkt Frau Laura Jenter unter jenter@dkms.de kontaktieren.

Ausblick: Die Organisatoren rechnen mit fortlaufendem Engagement und hoffen, das Ziel von 1.000 Registrierungen im genannten Zeitraum zu realisieren. Die DKMS wird die Initiative fachlich unterstützen und für verlässliche Aufklärung, Registrierung und Spendenabwicklung sorgen.