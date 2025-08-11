Kicken gegen Blutkrebs nimmt Fahrt auf
32 Vereine melden Unterstützung, darunter Tembisa FC aus Südafrika
Die Initiative „Kicken gegen Blutkrebs“ nimmt Fahrt auf. Initiiert von NTRT-Fußballreport, 2022 von Heiko Grobis (36) gegründet, und Wolfgang Poddig in enger Kooperation mit der DKMS, verzeichnen die Bemühungen inzwischen regen Anklang. Insgesamt 32 Vereine haben sich bereits gemeldet, darunter der Südafrikanische Verein Tembisa FC sowie eine Vielzahl von Verbands- und Landesligisten.
Heiko Grobis, Gründer von NTRT-Fußballreport, zeigt sich zuversichtlich, dass das gesteckte Ziel erreicht wird, und bedankt sich ausdrücklich für die gewaltige Resonanz aus der Fußball-Community. Poddig, der die Idee maßgeblich angestoßen hat, freut sich über die positive Entwicklung der Aktion.
Neben den bereits registrierten Vereinen gibt es aktuell noch zahlreiche Interessenten, die intern über eine Teilnahme abstimmen. "Ich glaube, dass noch das ein oder andere Team relativ zeitnah uns unterstützen wird", ist Heiko Grobis, der sich zudem als Jugendtrainer beim TSV Altdorf engagiert, überzeugt. Wolfgang Poddig schlägt in die gleiche Kerbe: "Zahlreiche Interessenten wollen mit uns das gemeinsame Ziel 1.000 Neuregistrierungen erreichen und dafür sind wir allen Vereinen sehr dankbar."
Terminplan:
- Offizielle Aktionsphase: 17. August 2025 bis 07. September 2025
- Ersatztermine: 14. September 2025 und 21. September 2025
- Anmeldungen bleiben weiterhin möglich
Ziel:
- Bis zum Ende der Aktionsphase 1.000 Registrierungen
Teilnehmende Vereine (Auswahl):
- TSV Mähringen
- TSV Kohlberg
- TSV Sondelfingen
- SV 03 Tübingen
- TSV Lustnau
- Calcio Leinfelden-Echterdingen
- Young Boys Reutlingen
- TSG Upfingen
- TSV Genkingen
- TSV Oferdingen
- TSV Harthausen
- Spfr Dettingen/Teck
- TSV Beuren
- SV Wendelsheim
- TSV Raidwangen
- SG Raidwangen/Oberensingen
- TSV Altenburg
- TSV Linsenhofen
- SPV 05 Nürtingen
- SGM Ohmden/Holzmaden
- TV Neidlingen
- TSV Weilheim
- TSV Grafenberg
- SV Ohmenhausen
- TSV Betzingen
- Türk. SV Herrenberg
- FC Sonnenbühl
- TSV Denkendorf
- TSV Oberensingen
- FV 09 Nürtingen (Männer- und Damenteam)
- SV Croatia Reutlingen
Zusätzlich beteiligt sich der Tembisa FC aus Südafrika.
Am kommenden Sonntag starten der TSV Sondelfingen (gegen den TSV Eningen/Achalm) und der SV 03 Tübingen (gegen die SGM Altingen/Entringen)
Hinweis für Vereine mit Interesse: Interessierte Vereine können sich per Instagram-Nachricht an NTRT-Fußballreport wenden oder direkt Frau Laura Jenter unter jenter@dkms.de
kontaktieren.
Ausblick: Die Organisatoren rechnen mit fortlaufendem Engagement und hoffen, das Ziel von 1.000 Registrierungen im genannten Zeitraum zu realisieren. Die DKMS wird die Initiative fachlich unterstützen und für verlässliche Aufklärung, Registrierung und Spendenabwicklung sorgen.