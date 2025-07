Hallo liebe Sportsfreunde,



Der TSV Mähringen in Kombi mit NTRT-Fußballreporter, planen wir 2025/2026 vom 17. August bis 31. August 2025 eine groß angelegte Typisierungsaktion der DKMS unter dem Motto:



„Kicken gegen Blutkrebs“

Unser gemeinsames Ziel ist es dabei, 1000 potenzielle Stammzellenspender zu gewinnen – und dafür brauchen wir auch Euch!

Wir laden daher alle Vereine aus unserem Gebiet herzlich ein, sich aktiv an dieser Aktion durch die Durchführung einer DKMS-Typisierungsaktion im Rahmen eures ersten Heimspiels der neuen Saison zu beteiligen.

Die Umsetzung ist unkompliziert, die Wirkung unbezahlbar: Jeder neue Spender kann Leben retten!

Was ist zu tun?

Wenn ihr Teil dieser wichtigen Aktion werden möchtet, dürft ihr euch gerne bei Frau Laura Jenter von der DKMS unter jenter@dkms.de

bis zum 01. August 2025 mit dem Betreff „Kicken gegen Blutkrebs“ und folgenden Angaben:

Vereinsname

Ansprechpartner

Anschrift

E-Mail Adresse

Heimspieltermin (1. oder 2. Spieltag)

Geschätzte Zuschauerzahl

anmelden. Gerne dürft ihr uns dabei in cc setzen (info@ntrt-fussballreport.de).

Weitere Infos erhaltet ihr nach erfolgter Anmeldung.

Solltet ihr Fragen zur Aktion haben, dürft ihr euch gerne per E-Mail an info@ntrt-fussballreport.de oder per Instagramnachricht an @ntrt.fussballreport melden. Alternativ könnt ihr euch an Frau Jenter von der DKMS wenden.

Lasst uns gemeinsam zeigen, dass der Amateurfußball mehr ist als nur Sport – nämlich eine Gemeinschaft, die zusammenhält, wenn es zählt.

Herzlichen Dank für eure Unterstützung und euer Engagement – im Kampf gegen Blutkrebs!

P.S.: Den Post auf Instagram könnt ihr hieranschauen

Sportliche Grüße

TSV Mähringen