Kicken für einen guten Zweck beim SC Meso-Nassau

Kreisliga C Wiesbaden

Wiesbaden. Der Saisonstart in den Wiesbadener Amateurligen am 10. August rückt stetig näher. Wer die Rundenpause dabei nicht ohnehin schon mit Besuchen der Testspiele der lokalen Clubs überbrückt, sollte das spätestens am 3. August endlich machen. Dann lädt nämlich A-Ligist SC Meso-Nassau zu seiner Saisoneröffnung für den guten Zweck.