Kicken für den guten Zweck!

Heute 18:00 Uhr empfängt die SG Moorental die Kicker von Grashoppers Jena 06, wo der ehemalige deutsche Nationalspieler Bernd Schneider, sowie die Zweit- und Drittligaprofis Torsten Ziegner und Carsten Sträßer mitkicken. In der ersten Halbzeit spielt die ehemalige Kreisoberliga Aufstiegsmannschaft und in der zweiten Hälfte eine Auswahl Moorentaler Legenden. Die Einnahmen sollen zum Teil für die dreijährige Luise aus Oberroßla gespendet werden, die vor 5 Wochen die Diagnose Lymphdrüsenkrebs erhielt. Über zahlreiche Zuschauer würden sich der Verein und die Eltern Luises sehr freuen. Wer nicht zum Spiel kommen kann, kann gerne unter folgendem Link spenden:

Spendenkampagne von Lars Facklam für Jan Hoffmann: #FIGHTFORLUISE#FUCKCANCER