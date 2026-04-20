Kick vor dem Spiel: TSG Balingen zu Gast bei den Stuttgarter Kickers

Ausgangslage: Mit bislang 21 Punkten steht die TSG Balingen auf dem 16. Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang 15, den aktuell Bayern Alzenau belegt, beträgt lediglich zwei Zähler. Mit einem Torverhältnis von -43 weist Balingen derzeit die schwächste Bilanz der Regionalliga Südwest auf – insbesondere aufgrund von 73 Gegentoren in 29 Spielen. Die Stuttgarter Kickers rangieren aktuell auf Platz elf. Mit 13 Siegen und 13 Niederlagen ist die Bilanz ausgeglichen. Die Blauen haben drei Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg II und sind punktgleich mit Barockstadt Fulda-Lehnerz auf Rang zehn.

Formcheck: Den letzten Sieg feierte die TSG Balingen am 7. März beim Auswärtsspiel in Frankfurt. Seitdem gab es in sechs Partien zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt trennte sich Balingen 1:1 von FSV Mainz 05 II. Die Stuttgarter Kickers haben ihre vergangenen drei Ligaspiele verloren. Zuvor hatte das Team fünf von sieben Pflichtspielen für sich entschieden. Am vergangenen Spieltag unterlagen die Blauen mit 1:2 beim Bahlinger SC.

Verbindungen zu den Stuttgarter Kickers: Im Duell mit Balingen treffen die Kickers auf zahlreiche bekannte Gesichter. Unter anderem stehen mit Ivo Colic und Halim Eroğlu zwei ehemalige Blaue im Kader der Gäste. Auch Marvin Jäger und Marko Pilic spielten bereits für die Kickers. Pedro Morais, Noah Braun und Noah Neff (zweite Mannschaft) wurden in der Jugend der Blauen ausgebildet. Zudem hat auch Luca Battista eine Vergangenheit in Degerloch. Auch in den Trainerteams gibt es Überschneidungen: Auf Balinger Seite waren Co-Trainer Daniel Güney und Torwarttrainer Marius Kienzler bereits für die Kickers tätig. Auf Seiten der Blauen war Co-Trainer Kerem Arslan früher in Balingen als Assistenzcoach aktiv.

Das letzte Duell: Das Hinspiel entschieden die Stuttgarter Kickers für sich. Beim Auswärtsspiel in Balingen sorgte Marlon Faß mit einem Doppelpack (17., 32.) für den Sieg der Blauen.

Der Trainer: An der Seitenlinie der TSG Balingen steht Murat Isik, der aus Kirchheim unter Teck stammt und zuvor umfangreiche Erfahrungen im Nachwuchsbereich sammelte, unter anderem beim VfB Stuttgart. Isik ist seit Januar 2024 im Amt und wird den Verein zum Saisonende verlassen. Sein Nachfolger steht bereits fest: Michael Schilling, aktuell noch beim 1. FC Rielasingen-Arlen tätig, übernimmt zur neuen Spielzeit.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Die TSG Balingen ist eine Mannschaft mit einem klaren fußballerischen Ansatz und vielen technisch starken Spielern, die spielen wollen. Darauf müssen wir uns einstellen. Trotzdem liegt der Fokus nach unserem letzten Spiel klar auf uns selbst – wir müssen ein komplett anderes Gesicht zeigen. Der Auftritt war nicht gut, und dafür möchte ich mich vor allem bei unseren mitgereisten Fans entschuldigen. Das wollen wir unbedingt korrigieren. Wir wollen gegen Balingen unbedingt gewinnen und eine deutlich bessere Leistung zeigen."

Personalsituation bei den Kickers: Lirijon Abdullahu fällt mit seinem Kreuzbandriss weiterhin langfristig aus. Auch Abdoulie Mboob steht nicht zur Verfügung. Nevio Schembri wird aufgrund einer Prellung am Sprunggelenk fehlen. Per Lockl kehrt nach abgesessener Sperre zurück. Der Einsatz von Mario Borac, der in Bahlingen angeschlagen fehlte, ist noch offen.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Fabian Reuter. Er wird assistiert von Jonas Becker und Nicolas Heuss.

Ticketinfos: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten und Sitzplätze auf der Haupttribüne.