Kick vor dem Spiel: Stuttgarter Kickers reisen nach Mainz

Ausgangslage: Der TSV Schott Mainz steht mit 19 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz – nur einen Zähler vor dem Bahlinger SC. Mit bislang 77 Gegentoren stellt das Team gemeinsam mit der TSG Balingen die schwächste Defensive der Liga. Zudem weist Mainz mit 21 Niederlagen die höchste Anzahl in der Regionalliga Südwest auf. Die Stuttgarter Kickers rangieren mit 45 Punkten aktuell auf Platz neun. Der Vorsprung auf Hessen Kassel beträgt lediglich einen Punkt, während der Rückstand auf Rang drei nur fünf Zähler umfasst.

Formcheck: Die Mainzer haben ihre letzten vier Spiele allesamt verloren. Am vergangenen Mittwoch unterlag das Team deutlich mit 0:6 beim TSV Steinbach Haiger. Den letzten Sieg feierte Schott am 28. März – ausgerechnet auswärts beim Lokalrivalen FSV Mainz 05 II. Zudem steht der TSV Schott Mainz im Verbandspokalfinale: Am 23. Mai trifft die Mannschaft auf den FK Pirmasens. Die Stuttgarter Kickers konnten nach zuvor drei Niederlagen zuletzt wieder einen Sieg einfahren. Am vergangenen Dienstag gewannen die Blauen vor heimischem Publikum mit 4:1 gegen die TSG Balingen.

Besonderer Untergrund: Das Auswärtsspiel in Mainz bringt eine Besonderheit mit sich: Die Partie wird auf Kunstrasen ausgetragen – ein ungewohnter Untergrund, auf den sich die Kickers einstellen müssen.

Das letzte Duell: Das Hinrundenspiel entschieden die Kickers mit 2:1 für sich. Die Treffer erzielten Flamur Berisha (9.) und Marlon Faß (59.), während der mittlerweile für den FSV Frankfurt aktive Takero Itoi in der 76. Minute für Mainz verkürzte.

Der Trainer: Cheftrainer des TSV Schott Mainz ist Samuel Horozovic, der mit 29 Jahren der jüngste Coach der Liga ist. Seit Oktober 2023 steht er an der Seitenlinie und führte das Team in die Regionalliga. Zuvor war er bereits als U19-Trainer im Verein tätig. Bereits im Dezember kündigte Horozovic jedoch an, den Verein zum Saisonende zu verlassen. Seine Nachfolge ist bereits geregelt: Künftig übernehmen Sportlicher Leiter Sascha Meeth und Co-Trainer Thomas Schwarz gemeinsam das Amt.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Schott Mainz hat sich trotz der Tabellensituation noch nicht aufgegeben und schafft es immer wieder, für Überraschungen zu sorgen. Besonders ist das Spiel vor allem aufgrund des Kunstrasens – darauf müssen wir uns einstellen. Unser Ziel ist es, dort den nächsten Dreier einzufahren. Dafür brauchen wir von Beginn an eine konzentrierte Leistung.“

Personalsituation bei den Kickers: Lirijon Abdullahu fällt mit einem Kreuzbandriss weiterhin langfristig aus. Auch Abdoulie Mboob steht nicht zur Verfügung. Nevio Schembri hat sich eine Syndesmosebandverletzung zugezogen und wird voraussichtlich bis zu vier Wochen fehlen.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Lukas Jungfleisch (Saarbrücken). Unterstützt wird er von Matthias Munkler und Marco Niebergall.

Ticketinfos: Alle Informationen zur Partie beim TSV Schott Mainz gibt es hier in den Auswärtsinfos.

Livestream: Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an: https://www.leagues.football/svk