Kick vor dem Spiel: Letztes Heimspiel für die Stuttgarter Kickers

Ausgangslage: Die SG Sonnenhof Großaspach steht bereits vor dem letzten Spieltag als Meister der Regionalliga Südwest fest und wird in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten. Mit 68 Punkten aus 20 Siegen bei lediglich fünf Niederlagen haben die Großaspacher eine starke Saison gespielt. Besonders beeindruckend ist die Offensive: 86 Tore erzielte die SG bislang – Bestwert der Liga. Der Tabellenzweite Freiberg liegt bereits sieben Punkte zurück. Die Stuttgarter Kickers belegen aktuell Rang neun mit 51 Punkten. Vor allem zuhause präsentierten sich die Blauen in dieser Saison stark: In der Heimtabelle stehen sie derzeit auf Platz drei und könnten mit einem Sieg sogar bestes Heimteam der Saison werden.

Formcheck: Die Gäste aus Großaspach mussten zuletzt – trotz bereits feststehendem Aufstieg – eine 0:2-Niederlage gegen Barockstadt hinnehmen. Zuvor war die Mannschaft wettbewerbsübergreifend acht Spiele in Folge ungeschlagen geblieben und hatte sich damit nicht nur die Meisterschaft, sondern auch den Einzug ins Finale des wfv-Pokals gesichert – dort wartet erneut der Gegner aus Degerloch. Die Kickers gehen mit Rückenwind in die Partie: Die vergangenen drei Pflichtspiele konnten die Blauen allesamt gewinnen. Zuletzt feierte das Team einen 1:0-Auswärtssieg beim FC-Astoria Walldorf.

Das letzte Duell: Das Hinspiel entschied Großaspach mit 3:1 für sich. Mert Tasdelen brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, ehe Flamur Berisha nur zehn Minuten später ausglich. Zwei Treffer von Loris Maier kurz vor der Pause und in der Schlussphase sorgten schließlich für den Endstand. Tasdelen sah zudem noch die Gelb-Rote Karte. Innerhalb von nur einer Woche treffen beide Teams nun gleich zweimal aufeinander: zunächst am Samstag zum Abschluss der Regionalliga-Saison und eine Woche später erneut im GAZi-Stadion auf der Waldau – dann im Finale des wfv-Pokals (Anstoß: 15.30 Uhr).

Spannende Personalien: Für Schlagzeilen sorgte zuletzt Mert Tasdelen. Der 27-jährige Offensivspieler wird sich zur kommenden Saison dem SV Sandhausen anschließen und bleibt damit der Regionalliga erhalten. In der laufenden Spielzeit kommt er bislang auf zehn Tore und acht Vorlagen. Mit Fabian Eisele stellt Großaspach zudem den voraussichtlichen Torschützenkönig der Regionalliga Südwest. Der Angreifer traf bislang 22 Mal. Michael Kleinschrodt, mit 13 Treffern zweitbester Schütze der SG, wird sich im Sommer dem VfR Aalen anschließen.

Der Trainer: Seit 2023 steht Pascal Reinhardt bei der SG Sonnenhof Großaspach an der Seitenlinie. Der 33-Jährige war zuvor Sportlicher Leiter und Trainer beim FC Holzhausen – dem Halbfinalgegner der Kickers im wfv-Pokal – sowie Co-Trainer beim VfL Nagold. Zudem spielte er in der U19 der Stuttgarter Kickers.

Das sagt Interims-Cheftrainer Kerem Arslan: „Wir wollen das Spiel gegen Sonnenhof Großaspach gewinnen und werden definitiv nichts verschenken. Wir werden mit der besten Elf auflaufen – mit den Spielern, die sich unter der Woche am meisten angeboten haben. Es ist das letzte Ligaspiel, da gibt es noch einmal drei Punkte zu holen. Außerdem wollen wir die Heimtabelle als Erster abschließen. Das zeigt, welche Power dieser Verein, dieses Stadion und unsere Fans gemeinsam mit der Mannschaft entwickeln können. Wir sind gut im Flow, wollen mit einem Sieg weiteres Selbstvertrauen tanken und die Saison erfolgreich beenden. Gleichzeitig gratuliere ich Großaspach natürlich zum erneuten Meistertitel und zum Durchmarsch in die 3. Liga – das ist ein riesiger Erfolg. Aber wir wollen ihnen jetzt noch einmal zwei sehr schwere Spiele bereiten.“

Personalsituation bei den Kickers: Lirijon Abdullahu fällt nach seinem Kreuzbandriss weiterhin langfristig aus. Auch Abdoulie Mboob steht aufgrund aufenthalts- und spielrechtlicher Klärungen nicht zur Verfügung. Nevio Schembri kann wegen einer Syndesmosebandverletzung ebenfalls nicht eingesetzt werden. Samuel Unsöld fällt nach seiner im Pokalspiel erlittenen Verletzung am Syndesmoseband bis auf Weiteres aus. Christian Mauersberger wird nach einem Schlag auf den Spann voraussichtlich noch nicht einsatzbereit sein.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Philipp Hofheinz. An den Seitenlinien assistieren ihm Alessio Remili und Dustin Mattern.

Ticketinfos: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten und Sitzplätze auf der Haupttribüne. Hier geht es zum Ticketshop.

Livestream: Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an: https://www.leagues.football/svk