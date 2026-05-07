Kick vor dem Spiel: Letztes Auswärtsspiel der Saison der Kickers

Ausgangslage: Der FC-Astoria Walldorf steht mit 44 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Die Bilanz ist bislang ausgeglichen: zwölf Siege stehen zwölf Niederlagen gegenüber. Besonders auffällig ist die Offensive – nur sechs Teams haben häufiger getroffen. Demgegenüber steht jedoch eine anfällige Defensive mit bereits 63 Gegentoren. Die Kickers rangieren mit vier Punkten mehr auf dem achten Platz. Sie haben zwar zwölf Treffer weniger erzielt, dafür aber auch 19 Gegentore weniger kassiert als ihr kommender Gegner.

Formcheck: Der FC-Astoria Walldorf steckt derzeit in einer kleinen Durststrecke: Aus den vergangenen sechs Partien konnte kein Sieg eingefahren werden, insgesamt gelang in den letzten zehn Spielen nur ein Erfolg. Dieser datiert vom 28. März, als ein 3:1-Heimsieg gegen den Bahlinger SC gelang. Die Kickers hingegen konnten zuletzt zwei Pflichtspielsiege in Folge feiern, zuletzt ein 2:0 gegen den FC Homburg. Zuvor hatte es in fünf Ligaspielen nur einen Sieg gegeben.

Das letzte Duell: Das Hinspiel entschieden die Stuttgarter Kickers mit 2:1 für sich. Zunächst ging Walldorf durch Yasin Zor in der 38. Minute in Führung. David Udogu glich kurz nach der Pause aus (47.), ehe Flamur Berisha in der 83. Minute den Siegtreffer erzielte.

Spannende Personalien: Ein wichtiger Faktor für die gefährliche Offensive Walldorfs ist Yasin Zor, der bereits im Hinspiel traf. Der 20-Jährige kommt in dieser Saison in 29 Einsätzen auf 13 Tore und 15 Vorlagen – im Schnitt also fast eine Torbeteiligung pro Spiel. Zur kommenden Saison wechselt er zur TSG Hoffenheim. Mit Konrad Riehle steht zudem ein Ex-Kickers-Spieler im Kader, der ebenfalls auf 29 Einsätze kommt und bislang zwei Tore sowie fünf Assists verbucht hat.

Der Trainer: Seit Juli 2025 steht Andreas Schön beim FC-Astoria Walldorf an der Seitenlinie. Zuvor war er bereits Co-Trainer des Vereins und beendete dort auch seine aktive Karriere. Als Spieler lief er unter anderem für die TSG Hoffenheim II, den VfR Aalen und den SV Werder Bremen II auf. Schön ist der Sohn von Alfred Schön, der bei der TSG Hoffenheim als Chefscout tätig ist und zwischen 1988 und 1990 für die Stuttgarter Kickers spielte.

Das sagt Interims-Cheftrainer Kerem Arslan: „Wir gehen mit viel Rückenwind in das Spiel, die beiden Siege aus der englischen Woche haben uns gutgetan. Trotzdem wissen wir, dass in der Regionalliga jedes Spiel für sich steht und alles abverlangt. Walldorf war noch nie ein einfacher Gegner, auch wenn sie aktuell keine leichte Phase haben. Sie haben in der Hinrunde ihre Qualität gezeigt und können jederzeit gefährlich werden. Wir haben die Woche genutzt, um zu regenerieren, zu analysieren und uns gezielt vorzubereiten. Jetzt gilt es, die Spannung hochzufahren und den Fokus voll auf dieses Spiel zu legen. Natürlich spricht jeder über den 23. Mai, aber entscheidend sind die Schritte bis dahin. Diese wollen wir konzentriert, fokussiert und intensiv angehen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Spiel nicht nur gut gestalten, sondern auch erfolgreich bestreiten.“

Personalsituation bei den Kickers: Lirijon Abdullahu fällt mit einem Kreuzbandriss weiterhin langfristig aus. Auch Abdoulie Mboob steht aufgrund aufenthalts- und spielrechtlicher Klärungen nicht zur Verfügung. Nevio Schembri kann wegen einer Syndesmosebandverletzung nicht eingesetzt werden, ebenso fehlt Samuel Unsöld, der ebenfalls am Syndesmoseband verletzt ist.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Christian Steib. Unterstützt wird er von Jannis Jäschke und Lars Wacker.

Ticketinfos: Alle Informationen zur Partie beim FC-Astoria Walldorf gibt es hier in den Auswärtsinfos.

Livestream: Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an: https://www.leagues.football/svk