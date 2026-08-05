Kick vor dem Spiel: Kickers treffen zum Saisonauftakt auf Ulm

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die neue Saison in der Regionalliga Südwest beginnt! Diesen Freitag, den 7. August, starten die Stuttgarter Kickers in die neue Spielzeit. Zum Auftakt empfangen die Blauen den SSV Ulm 1846 Fußball. Anpfiff ist um 19 Uhr. Alle Informationen findet ihr hier.

Die Stuttgarter Kickers beendeten die vergangene Saison in der Regionalliga Südwest auf Platz 7. Mit 54 Punkten, 17 Siegen, 14 Niederlagen und drei Unentschieden zeigten sich die Blauen vor allem im eigenen Stadion stark – sie schlossen die Saison als heimstärkstes Team ab. Die Vorbereitung lief erfolgreich. Bis auf die Niederlage gegen Jahn Regensburg gewann das Team von Cheftrainer Holger Bachthaler jedes Spiel.

Der SSV Ulm beschloss die abgelaufene Spielzeit auf Platz 18 der 3. Liga und stieg mit 33 Punkten in die Regionalliga ab. Ein Jahr zuvor hatten die Ulmer noch in der zweiten Bundesliga gespielt. In die neue Spielzeit starten die Ulmer mit 23 Neuzugängen und ihrem neuen Trainer Daniel Jungwirth. Sportdirektor ist Murat Isik, der zuvor die TSG Balingen trainierte.

Die letzten Duelle

Zum letzten Mal trafen die Kickers und Ulm am 16. April 2024 aufeinander. Im damaligen WFV-Pokal-Viertelfinale siegten die „Spatzen“ mit 2:0 auf der Waldau. Thomas Kastanaras und Sascha Risch trafen für die Gäste.

Das letzte Ligaduell fand am 28. März 2018 statt – ebenfalls im GAZi-Stadion auf der Waldau. Die Partie endete 2:2: Für die Blauen trafen Tobias Feisthammel und Alessandro Abruscia, für die Ulmer waren Michael Schindele und Ardian Morina erfolgreich.

Spannende Personalien

Mehrere Ulmer Spieler haben eine Vergangenheit bei den Kickers. Im Sommer wechselte beispielsweise Mittelfeldspieler Per Lockl zum SSV – zwei Jahre lang spielte er zuvor auf der Waldau. Auch Offensivspieler Harim Eroglu trägt nun das Ulmer Trikot. Er spielte für die Kickers bis Januar 2024, bevor er nach Balingen wechselte. In der Jugend der Blauen waren zudem Spieler wie Kim Bayer oder Alexandre Azevedo. Auf Seiten der Kickers hat Lukas Kiefer eine Vergangenheit in Ulm. „Kief“ spielte zwischen 2020 und 2022 beim SSV. In der Ulmer Jugend spielten zudem Nico Fundel und Samuel Unsöld.

Der Coach der Gäste

Seit diesem Sommer trainiert Daniel Jungwirth den SSV Ulm. Der 44-Jährige war zuvor Trainer der U17 des VfB Stuttgart und arbeitete auch schon als Co-Trainer bei der U19 von Deutschland. Als Spieler war Daniel Jungwirth für mehrere Vereine aktiv – darunter Borussia Mönchengladbach, der SV Sandhausen, der FC Ingolstadt und Ergebirge Aue.

Das sagt Cheftrainer Holger Bachthaler

„Die Vorfreude steigt! Wir haben eine lange Vorbereitung hinter uns und wollen jetzt in den Wettkampfmodus eintreten. Ich glaube, wir haben uns gut vorbereitet und können von einer guten Vorbereitung sprechen. Die Jungs haben sehr engagiert und intensiv trainiert und die Dinge sehr gut aufgenommen. Jetzt wollen wir mit der nötigen Konzentration, aber auch mit der nötigen Lockerheit und dem Mut ins Spiel gehen. Gegen Ulm wird es mit Sicherheit ein sehr enges Spiel werden, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben können. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht, hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Kickers-Fans und wollen alles dafür tun, am Freitag ein gutes und erfolgreiches Spiel abzuliefern.“

Personelle Situation

Für das Spiel gegen Ulm fehlen Malik Sama (Knorpelschaden), Laurin Völlmerk (Bänderriss), Samuel Unsöld (Syndesmosebandverletzung), Nico Molinari (muskuläre Probleme) sowie Jacob Danquah und Lirijon Abdullahu (beide Kreuzbandriss). Abdoulie Mboob befindet sich zur Klärung seiner Aufenthaltsberechtigung weiterhin in Dakar (Senegal).

Ticketinfos

Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten, die Haupttribüne ist bereits ausverkauft. Insgsamt wurden bereits rund 8.000 Tickets verkauft. Hier geht es zum Ticketshop.

Livestream

Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an: https://www.leagues.football/svk