Kick vor dem Spiel: Heimspiel gegen Bayern Alzenau 

– Foto: Stuttgarter Kickers

Ausgangslage: Bayern Alzenau befindet sich derzeit auf dem 15. Tabellenrang. Mit sechs Siegen und fünf Remis haben sie bisher 23 Punkte gesammelt und liegen damit sechs Punkte hinter Kickers Offenbach. Mit 47 Gegentoren hat Alzenau im Verhältnis zur Tabellenposition bislang wenige Treffer kassiert. Mit 30 Toren stellen sie jedoch auch die viertschwächste Offensive. Die Stuttgarter Kickers befinden sich hingegen mit 39 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz im erweiterten Tabellenmittelfeld. Heißt: Auf Platz drei sind es nur vier Punkte Rückstand, auf Rang elf wiederum auch nur vier Zähler Vorsprung.

Spannendes über den Gegner: Bayern Alzenau stieg als Vizemeister der Hessenliga in die Regionalliga Südwest auf. Früher trafen beide Teams bereits im Juni 2019 in einem Aufstiegsspiel aufeinander – das 1:1 endete damals zugunsten von Alzenau, das sich somit den Platz in der Regionalliga sicherte. Zwischen 2009 und 2012 gab es in der damaligen drittklassigen Regionalliga Süd bereits vier Duelle, die allesamt die Kickers gewannen.

Formcheck: Die Tabellensituation von Bayern Alzenau entspricht nicht der aktuellen Form. In bisher fünf Ligapartien im neuen Jahr hat das Team lediglich zwei Spiele verloren. Gegen Bahlingen (2:0) und Trier (2:0) gelangen hingegen zwei Heimsiege, gegen die TSG Balingen gab es zuletzt ein 0:0-Remis. In der Rückrundentabelle steht Alzenau punktgleich mit den Stuttgarter Kickers bei 13 Zählern auf Platz sieben direkt hinter dem SVK. Die Blauen haben im Jahr 2026 bisher nur ein Spiel – zuletzt gegen Hessen Kassel – verloren. Inklusive Verbandspokal gab es für die Kickers bisher vier Siege, ein Unentschieden sowie eine Niederlage.

Das letzte Duell: Das Hinspiel lief aus Sicht der Blauen unglücklich. Nach einer Roten Karte gegen David Tomic infolge eines Fehlers im Spielaufbau verloren die Kickers mit 0:3. Für die Gäste trafen Filip Pandza (60.), Paul Seikel (87.) und Jihad Boutakhrit (90.). Der kicker schrieb: „Stuttgarter Kickers gehen in Unterzahl in Alzenau leer aus.“

Der Trainer: Seit Juli 2025 steht Krešo Ljubičić bei Bayern Alzenau an der Seitenlinie. An seiner Seite ist mit Angelo Moro ein gleichwertiger Coach, der langjährig im Nachwuchsbereich tätig war, unter anderem bei Kickers Offenbach und in Alzenau. Der frühere Profi Ljubičić spielte unter anderem für Eintracht Frankfurt und Hajduk Split, ehe er über die Schweiz in Alzenau und Hanau landete. Bei Hanau 93 begann seine Trainerkarriere als Spielertrainer – inzwischen konzentriert er sich gemeinsam mit Moro vollständig auf die Arbeit an der Seitenlinie. Beim Spiel an diesem Samstag fehlt Ljubičić aufgrund einer Sperre.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Alzenau ist ein Gegner, den wir auf keinen Fall unterschätzen werden. Die Mannschaft ist aktuell in einer richtig ordentlichen Form und bringt viel Selbstvertrauen mit. Das zeigt allein ihre Pubktausbeute in der bisherigen Rückrunde. Trotzdem ist für uns klar: Wir wollen das Spiel zu Hause unbedingt gewinnen und zurück auf die Siegerstraße kehren.“

Personalsituation bei den Kickers: David Stojak hat nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder leichte Einheiten mit der Mannschaft absolviert. Lirijon Abdullahu fehlt ebenfalls aufgrund eines Kreuzbandrisses. David Braig fällt mit einer muskulären Verletzung an der Oberschenkelrückseite aus. Abdoulie Mboob kann weiterhin nicht eingesetzt werden. Ebenfalls nicht mit dabei ist Melkamu Frauendorf. Der Offensivspieler fällt mit einer Muskelverletzung an der Oberschenkelvorderseite vorerst aus.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Niklas Diehm. Er wird assistiert von Raphael Kastner und Simon Karcher.

Ticketinfos: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten und Sitzplätze auf der Haupttribüne.