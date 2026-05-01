Kick vor dem Spiel: FC Homburg zu Gast bei den Stuttgarter Kickers

– Foto: Stuttgarter Kickers

Am Sonntag, den 3. Mai, gastiert der FC Homburg bei den Stuttgarter Kickers. Anpfiff ist um 14 Uhr. Alle Informationen zum 32. Spieltag gibt es hier im Überblick:

Formcheck: Wie die Stuttgarter Kickers hat auch der FC Homburg unter der Woche den Einzug ins Finale des Verbandspokals perfekt gemacht. Während die Blauen mit 5:1 in Holzhausen gewannen, setzte sich Homburg mit 8:1 in Köllerbach durch. Im Finale treffen die Kickers auf Großaspach, Homburg bekommt es mit dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu tun. In der Regionalliga hingegen wartet der FCH seit drei Spielen auf einen Sieg (zwei Unentschieden, eine Niederlage). Der letzte Erfolg datiert vom 11. April, als ein 2:1 gegen den SGV Freiberg gelang. Die Kickers mussten zuletzt eine 1:3-Niederlage bei Schott Mainz hinnehmen und hatten zuvor mit einem 4:1-Erfolg gegen die TSG Balingen eine Serie von drei Niederlagen beendet.

Ausgangslage: Der FC Homburg steht mit 50 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und liegt damit fünf Zähler vor den Blauen, die mit 45 Punkten Rang zehn belegen. Auffällig ist, dass die Homburger in dieser Saison bereits 63 Tore erzielt haben und damit hinter Großaspach und Steinbach die drittbeste Offensive stellen. Zudem führt der FCH mit elf Unentschieden die Liga in dieser Kategorie an. In dieser Spielzeit hat nur Großaspach seltener verloren.

Die letzten Duelle: Die Stuttgarter Kickers und der FC 08 Homburg trafen in den vergangenen Jahren regelmäßig in der Regionalliga Südwest aufeinander. Die letzten sieben Begegnungen zeigen eine nahezu ausgeglichene Bilanz aus Sicht der Kickers: zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschied Homburg mit 2:1 für sich. Minos Gouras, der mittlerweile für den SGV Freiberg spielt, erzielte dabei beide Treffer (34., 48.). David Tomic gelang per Elfmeter nur noch der späte Anschluss (87.).

Spannende Personalien: Ein Spieler steht derzeit besonders im Fokus: Kaan Inanoglu, der seit der Winterpause von Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist. In bislang elf Ligaeinsätzen für den FCH kommt der ehemalige türkische U19-Nationalspieler auf acht Tore und vier Vorlagen. Gleich bei seinem Debüt gegen Balingen gelangen dem in Dallas (Texas) geborenen Angreifer zwei Treffer und zwei Assists. Seit Februar ist zudem ein weiterer spannender Offensivakteur zurück, der zuvor aufgrund einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen war: Hilal El-Helwe. Der 31-Jährige, der auch schon in Jordanien, Malaysia und Griechenland gespielt hat, kann nicht nur bereits 50 Einsätze für die libanesische Nationalmannschaft vorweisen – er hat seit seiner Rückkehr auf den Platz für Homburg in zehn Ligaeinsätzen schon dreimal getroffen und viermal aufgelegt.

Der Trainer: Cheftrainer des FC 08 Homburg ist seit Anfang 2025 Roland Seitz. Der 61-Jährige bringt viel Erfahrung aus dem deutschen Profifußball mit und war bereits bei zahlreichen Vereinen tätig, unter anderem beim SSV Jahn Regensburg, Eintracht Trier, VfR Aalen und dem SGV Freiberg.

Das sagt Interims-Cheftrainer Kerem Arslan: „Nach dem erfolgreichen Pokalspiel haben wir kurz durchgeatmet, aber jetzt liegt der volle Fokus auf Homburg. Wir wollen die gute Trainingswoche bestätigen und aus einer guten eine sehr gute Woche machen. Homburg bringt viel individuelle Qualität und Erfahrung mit, auch wenn die letzten Ligaergebnisse nicht durchgehend gepasst haben. Der klare Pokalsieg unter der Woche gibt ihnen aber sicher Selbstvertrauen. Für uns gilt: zu Hause mit unseren Fans von Beginn an intensiv und klar auftreten, den Schwung mitnehmen – und am Ende die Woche mit einem Sieg abrunden.“

Personalsituation bei den Kickers: Lirijon Abdullahu fällt mit einem Kreuzbandriss weiterhin langfristig aus. Auch Abdoulie Mboob steht aufgrund aufenthalts- und spielrechtlicher Klärungen nicht zur Verfügung. Nevio Schembri kann wegen einer Syndesmosebandverletzung nicht eingesetzt werden. Samuel Unsöld fällt ebenfalls aufgrund einer im Pokalspiel zugezogenen Verletzung am Syndesmoseband bis auf weiteres aus.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Marcel Rühl. Unterstützt wird er von Dennis Jantz und Justin Herberth.

Ticketinfos: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten und Sitzplätze auf der Haupttribüne. Hier geht es zum Ticketshop.

Livestream: Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an: https://www.leagues.football/svk