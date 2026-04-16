Kick vor dem Spiel: Die Blauen reisen nach Bahlingen 

– Foto: Stuttgarter Kickers

An diesem Samstag, den 18. April, gastieren die Stuttgarter Kickers beim Bahlinger SC. Anpfiff ist um 14 Uhr. Alle Informationen zum 29. Spieltag gibt es hier:

Formcheck: Der letzte Sieg des Bahlinger SC in der Regionalliga liegt am 1. November 2025 zurück. Damals gelang dem Team ein kurioses 4:3 gegen die TSG Balingen. Zuletzt gab es ein 1:1 beim FSV Mainz 05 II, eine Niederlage gegen Kassel, aber auch einen 2:0-Sieg im Verbandspokal gegen den FC Teningen. Für die Kickers gab es aus den vergangenen vier Partien nur einen Sieg. Zuvor waren die Blauen über fünf Pflichtspiele hinweg ungeschlagen geblieben und hatten dabei lediglich ein Remis hinnehmen müssen.

Ausgangslage: Der Bahlinger SC ist derzeit das Tabellenschlusslicht der Regionalliga Südwest. Mit 15 Punkten stehen sie vier Zähler hinter Schott Mainz und haben mit erst 26 erzielten Treffern die schwächste Offensive der Liga. Bemerkenswert: Bereits neunmal haben die Bahlinger in dieser Saison Remis gespielt – kein Team hat das bisher öfter geschafft. Die Tabellensituation resultiert vor allem aus bislang nur zwei Siegen. Die Stuttgarter Kickers stehen hingegen mit 42 Punkten im weiten Tabellenmittelfeld. Auffällig: Mit nur drei Unentschieden in dieser Saison bilden sie hier den klaren Gegenpol zu Bahlingen – weniger Remis hat ansonsten kein Team verbucht.

Spannende Personalie: Der Bahlinger SC hat in dieser Woche verkündet, dass der Vertrag mit einem Leistungsträger verlängert wurde: Innenverteidiger Laurin Tost wird somit beim Bahlinger SC bleiben. Der 24-jährige absolvierte seit seinem Wechsel vom Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen im Sommer 2022 bislang 114 Spiele für den BSC und erzielte dabei fünf Tore. Gegen die Kickers wird er nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder einsatzbereit sein.

Das letzte Duell: Aus dem Hinspiel gingen die Stuttgarter Kickers als Sieger hervor. Am Ende stand es 3:0 für die Blauen, zwei Treffer davon fielen per Elfmeter. David Tomic traf vom Punkt (57.), ebenso wie Marlon Faß (66.). Den Schlusspunkt setzte Milan Petrovic in der 83. Minute.

Der Trainer: Auf der Trainerposition gab es in Bahlingen im März einen Wechsel. Marco Schneider, der eigentlich erst im Sommer als Sportlicher Leiter einsteigen sollte, übernahm früher als geplant – und zwar als Cheftrainer. Hintergrund war die Freistellung von Stefan Reisinger. Schneider war zuvor langjähriger Coach des FC Auggen in der Verbandsliga Südbaden.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, sieht man, dass sich Balingen keineswegs aufgegeben hat. Sie haben zuletzt 1:1 in Mainz gespielt, davor eine knappe Niederlage in Kassel hinnehmen müssen, und sie haben unter anderem schon Freiberg Punkte abgeknöpft. Zudem sind sie gestern mit einem 1:0-Sieg ins südbadische Pokalfinale eingezogen. Sie werden uns alles abverlangen. Wir wollen uns jedoch nicht zu sehr mit dem Gegner beschäftigen, sondern auf uns selbst schauen, um die drei Punkte zu holen. Entscheidend ist, dass wir mit guter Energie auftreten, eine starke Leistung zeigen und als Team besser verteidigen als zuletzt gegen Frankfurt. Dort haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht. Gleichzeitig geht es darum, selbst wieder torgefährlicher zu werden.“

Personalsituation bei den Kickers: David Stojak ist nach seinem Kreuzbandriss wieder vollständig im Mannschaftstraining, jedoch noch keine Option für den Kader. Lirijon Abdullahu fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses langfristig aus. David Braig ist nach einer muskulären Verletzung an der Oberschenkelrückseite wieder eine Option. Zudem können auch Melkamu Frauendorf (Muskelverletzung Oberschenkelvorderseite) und Vincent Schwab (Probleme an der Achillessehne) wieder eingesetzt werden. Abdoulie Mboob steht weiterhin nicht zur Verfügung, Per Lockl fällt aufgrund seiner 5. Gelben Karte aus.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Jannis Jäschke (SG Nieder-Roden). Er wird assistiert von Niklas Rüddenklau und Olaf Kehne.

Ticketinfos: Alle Informationen zur Partie beim SC Bahlingen gibt es hier in den Auswärtsinfos Fan-Infos - SV Stuttgarter Kickers e.V.

Livestream: Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an: https://www.leagues.football/svk

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn im Interview: