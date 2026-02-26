Kick vor dem Spiel: Auswärts in Offenbach

Formcheck: In der Regionalliga hat Offenbach in diesem Jahr noch kein Spiel bestritten, dafür jedoch bereits einen Erfolg im Landespokal gefeiert. Am 13. Februar setzte sich das Team im Elfmeterschießen mit 4:2 beim Liga-Konkurrenten FSV Frankfurt durch. Das Jahr 2025 beendeten die Offenbacher mit einem Sieg: Gegen den FSV Mainz 05 II gelang ein 3:1, zuvor hatte es eine 0:2-Niederlage in Alzenau gegeben. Die Blauen sind am vergangenen Wochenende mit einem Sieg gegen Mainz ins Pflichtspieljahr gestartet. In der Vorbereitung blieb die Mannschaft ungeschlagen und hatte bereits das Jahr 2025 mit einem Auswärtssieg bei Eintracht Trier abgeschlossen.

Ausgangslage: Für Kickers Offenbach bedeutet das Duell gegen die Blauen den Start ins Pflichtspieljahr 2026 in der Regionalliga. Die Partie in Steinbach wurde witterungsbedingt auf den 4. März verschoben. In der Tabelle stehen die Offenbacher daher mit einer Partie weniger auf Rang zwölf (27 Punkte). Die Stuttgarter Kickers rangieren mit 32 Zählern auf Platz neun.

Der Trainer: Seit Juli 2025 steht bei Kickers Offenbach Kristjan Glibo an der Seitenlinie. Der 43-Jährige war zuvor zwischen 2022 und 2024 Trainer der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt sowie von 2019 bis 2022 Coach von Wormatia Worms. Mit Worms gelang dem Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz zweimal der Aufstieg in die Regionalliga, mit der Eintracht folgte ein Jahr später ebenfalls der Sprung in die vierte Liga. Als aktiver Spieler stand Kristjan Glibo unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern, beim SSV Jahn Regensburg, beim SV Wehen Wiesbaden und beim SV Sandhausen unter Vertrag.

Duell der meisten Zuschauer: Das Aufeinandertreffen zwischen den Stuttgarter Kickers und Kickers Offenbach ist auch das Duell zweier traditionsreicher Vereine – das zeigt ein Blick auf die Zuschauerzahlen. Beide Clubs führen hier die Statistik in dieser Saison an: Offenbach liegt mit insgesamt 62.176 Besuchern auf Rang eins, die Blauen folgen mit 41.372 auf Platz zwei. Dahinter rangieren Hessen Kassel (37.025) und Eintracht Trier (27.210).

Rückblick auf das Hinspiel: Aus Sicht der Stuttgarter Kickers gehörte das Hinspiel zu den bitteren Duellen der Vorrunde. Nachdem Maxi Zaiser in der 19. Minute das 1:0 für die Blauen erzielt hatte, ging die Partie am Ende unglücklich verloren. Zunächst glich Boubacar Barry in der 43. Minute aus, ehe Kristjan Arh Cesen kurz vor Schluss (89.) den Siegtreffer für die Gäste markierte. Der Kicker titelte am 29. August 2025: „Stuttgart drückt, Offenbach gewinnt“.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Wir freuen uns sehr auf das Spiel in Offenbach. Das ist ein echtes Highlight – auswärts am Bieberer Berg gegen eine Mannschaft, die eine gute Vorbereitung gespielt hat und zuletzt auch im Landespokal erfolgreich war. Kickers Offenbach verfügt über einen sehr erfahrenen und qualitativ guten Kader, zudem sind zuletzt einige verletzte Spieler zurückgekehrt. Ich erwarte ein enges Spiel, in dem es wieder darauf ankommt, als Team gut zu funktionieren, defensiv stabil zu sein und wenig zuzulassen. Offensiv müssen wir die Momente, die wir bekommen, konsequent nutzen. Mit der zu erwartenden Atmosphäre und vielen Zuschauern wird das ein besonderes Spiel, auf das wir uns freuen und bei dem wir natürlich auch etwas mitnehmen wollen.“

Personalsituation bei den Kickers: Bei Christian Mauersberger ist die Adduktorenproblematik weitgehend abgeklungen. Er ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. David Braig (Oberschenkelrückseite), David Stojak (Kreuzbandriss) sowie Lirijon Abdullahu (Kreuzbandriss), fallen aus. Abdoulie Mboob kann nach aktuellem Stand weiterhin nicht zum Einsatz kommen. Ansonsten sind alle Spieler einsatzfähig.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter ist Veron Besiri. Linienrichter sind Matthias Munkler und Lukas Hepp.

Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an.

Der Link zum Streaming-Server: https://www.leagues.football/svk