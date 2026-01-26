Kick mit Spaßfaktor: Legenden haben festen Platz beim Wintercup

Die deutliche 1:8-Schlappe im „Spiel der Legenden“ gegen eine Auswahl früherer Erstliga- und Nationalspieler Luxemburgs tat den Kickern gegen Krebs nur im ersten Moment etwas weh. „Wir alle haben noch Ehrgeiz genug und wollen gewinnen, wenn wir auf dem Platz stehen. Entscheidend war jedoch, dass dieses Spiel für den guten Zweck stattgefunden hat“, sagte Uwe Heinsdorf, der Initiator jener Benefiz-Mannschaft, die seit 2011 Geld für das Trierer Beratungszentrum der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz einspielt. Auftritte wie die beim Wintercup im Sauertal sind im Terminkalender von Heinsdorf & Co. fest verankert. Hinzu kommen rund acht weitere Partien, die überwiegend in den Sommermonaten ausgetragen werden.

Nicht fehlen durfte im Team der Kicker gegen Krebs Frank Wagner. Auf die Idee des damaligen Trainers der SG Sauertal-Ralingen geht der Ursprung des Wintercups zurück. Anfang 2015 gewann der FSV Salmrohr die Premiere und setzte sich im Finale gegen Eintracht Trier durch. Platz drei ging damals an Etzella Ettelbrück, Vierter wurde Quasi-Lokalmatador Victoria Rosport, der nur etwa 100 Meter Luftlinie auf der Luxemburger Seite der Sauer beheimatet ist.

„Je älter wir werden, desto mehr Spiele machen wir“, lacht der 56-jährige Heinsdorf. Viele seiner Teamkollegen, die am Samstagabend auf dem Godendorfer Kunstrasen standen, sind inzwischen 50 Jahre oder älter. „Lange Zeit haben wir es gut gemacht. In der zweiten Hälfte fielen dann aber schnell die Tore. Da hat man gesehen, dass die Luxemburger doch ein paar Jahre jünger und entsprechend flinker waren. Sie haben sehr verdient gewonnen“, meinte Heinsdorf. Für das zwischenzeitliche 1:2 hatte der frühere Leiwener Oberligaspieler Bernd Thomas gesorgt.

„Frank kam irgendwann Mitte 2014 auf uns zu und fragte uns, ob wir uns vorstellen könnten, so etwas auszurichten. Wir hielten das für eine schöne Idee, zumal der gute Zweck von Anfang an eine wichtige Rolle spielen sollte“, erinnert sich SG-Sauertal-Vorsitzender Klaus Pallien.

Rund 30.000 Euro sind bis zur neunten Auflage an Spendengeldern für die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz beim Wintercup zusammengekommen – durch den Erlös aus der jeweiligen Tombola, aus dem Verkauf von Essen und Trinken sowie durch zurück gespendete Siegprämien und Schiedsrichterspesen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich die Spendensumme des zehnten Jubiläumsturniers erneut im mittleren vierstelligen Bereich bewegen.

Interviews nach dem Legenden-Kick mit Uwe Heinsdorf und René Peters

Ihren Teil zum Gelingen trugen auch die Luxemburger Legenden gerne bei. „Wenn du die schönste Sache der Welt mit dem guten Zweck kombinieren kannst, ist das doch eine prima Geschichte“, sagte der 92-fache Nationalspieler des Großherzogtums und heutige U17-Auswahltrainer René Peters. Auch für ihn war das Resultat zweitrangig: „Mehr ging es um den Spaß und darum, alte Weggefährten wieder einmal zu treffen.“ Mit einigen duellierte sich Peters früher bereits in der ersten Luxemburger Liga. Neben Frank Wagner wirkten am Samstagabend bei den Kickern gegen Krebs unter anderem Bernhard Heinz, Achim Eberhard, Rolf Silvanus und Harald Marbach mit – allesamt frühere Akteure der dortigen Eliteliga.

Nicht nur sie waren wie selbstverständlich dem Ruf ins Sauertal gefolgt, sondern auch die Teilnehmer am eigentlichen Turnier. „Wenn Frank Wagner anruft, sind wir gerne dabei. Der Wintercup war eine runde Sache für uns, zumal wir den Aufenthalt hier für einen Teamabend in der Trierer Altstadt genutzt haben“, sagte der sportliche Leiter des Südwest-Regionalligisten TSV Schott Mainz, Sascha Meeth. Der heute 51-Jährige war früher auch schon einmal Trainer der Landeshauptstädter und ist mittlerweile eine Institution im Verein. Viele Hände musste er am Wochenende in Godendorf schütteln – kennen den aus Großlittgen bei Wittlich stammenden Meeth doch noch viele aus seinen früheren Trainertätigkeiten bei der SG Laufeld und dem SV Morbach.

Mit der Teilnahme des TSV Schott fuhr Initiator Wagner das sportliche Niveau auf das höchstmögliche Maß: mit Rosport und Jeunesse Esch zweimal BGL-Ligue und neben den Mainzern mit Eintracht Trier zweimal Regionalliga – mehr geht grundsätzlich nicht. Teams aus höheren deutschen Ligen sind am angestammten Termin Ende Januar nicht zu bekommen, weil sie dann schon wieder um Punkte kämpfen.

Für nächstes Jahr ist eine Fortsetzung fest geplant. Das ließen Wagner und SG-Chef Pallien bereits nach dem ersten Turniertag durchblicken: „Der Wintercup wird angenommen – sowohl von den Mannschaften als auch von den Zuschauern. Von daher spricht nichts gegen eine elfte Auflage.“