Kick gegen alte Bekannte

Der seit acht Spielen sieglose TSV Eintracht Karlsfeld empfängt den TSV Grünwald. Es gibt leichtere Aufgaben.

Seit acht Spielen wartet der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld nun schon auf einen Sieg. Vor dem Heimspiel gegen den TSV Grünwald (Samstag, 14 Uhr) steckt die Mannschaft von Trainer Florian Beutlhauser tief im Tabellenkeller. Nur zwei Teams liegen hinter der Eintracht, während die Gäste aus Grünwald nach ihrem Abstieg aus der Bayernliga immerhin im gesicherten Mittelfeld stehen. Platz neun entspricht zwar nicht den eigenen Ambitionen, doch die Qualität im Kader ist hoch.

„Mit Grünwald kommt eine Top-Fünf-Mannschaft auf uns zu“, sagt Beutlhauser. „Sie haben trotz des Abstiegs viele Spieler halten können, darunter einige, die auch im Landkreis Dachau bestens bekannt sind.“ Marcel Kosuch lief für Dachau 1865 auf, Daniel Leugner und Michael Hutter für 1865 und Pipinsried.

Vorsicht vor dem großen Stürmertalent

Die vielleicht interessanteste Personalie ist Laris Stjepanovic: Der 18 Jahre junge Neuzugang aus der Bundesliga-U19 des FC Ingolstadt ist aus dem Spiel der Grünwalder bereits nicht mehr wegzudenken. Er erzielte in sieben Einsätzen acht Tore. Damit liegt er in der Torschützenliste der Liga auf dem zweiten Rang.

Für Karlsfeld wird das Duell eine besondere Herausforderung: „Spielerisch können wir da momentan nicht mithalten, das wissen wir. Aber wir müssen alles in die Waagschale werfen, um Paroli zu bieten“, sagt Beutlhauser.

Doch genau daran haperte es in den vergangenen Wochen. Es fehlte an Entschlossenheit, an Leidenschaft und an der Bereitschaft, bis an die Grenzen zu gehen. Beutlhauser: „Wir haben im Training die Zügel angezogen. Es sind einige Spieler aus der zweiten Reihe nach vorne gerückt, die jetzt mehr Verantwortung über㈠nehmen müssen.“

Der Karlsfelder Trainer erwartet eine Reaktion: „Wir müssen uns aus diesem Tief gemeinsam herausarbeiten. Jetzt geht es darum, sich das Glück wieder zu verdienen.“

Personell bleibt die Lage angespannt. Tobias Beyer ist im Urlaub, Markus Huber und Deniz Yilmaz sind fraglich. Hoffnung gibt es bei Lukas Paunert, der zuletzt nach langer Verletzungspause erste Minuten sammelte.

Die Favoritenrolle sieht Beutlhauser klar bei den Gästen: „Grünwald will nach oben, sie haben enorme Qualität. Aber wir müssen ihnen den Spaß am Fußball nehmen – mit Laufbereitschaft, Wille und Überzeugung.“