Kick and Science Anpfiff ins Leben +++ Das etwas andere Feriencamp

Das gab es noch nicht. Die Anpfiff ins Leben Förderzentren aus Heidelberg und Walldorf haben in den Pfingstferien zusammen ein Feriencamp ausgerichtet. Bei "Kick and Science", gab es reichlich Neues zu entdecken und das Fußballspielen kam ebenfalls nicht zu kurz. Von Dienstag bis Freitag in der zweiten Ferienwoche trafen sich 19 Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren zum "etwas anderen Feriencamp".

"Dieses standortübergreifende Camp ist eine super Erfahrung für uns alle gewesen", sagten die Anpfiff-Jugendkoordinatoren Schule, Beruf und Soziales Petya Ivanova aus Walldorf und ihre Kollegin Sina Schiele aus Heidelberg. Die beiden hatten sich reichlich spannende Programmpunkte überlegt und machten mit den Kindern zwei Ausflüge in die Sinsheimer Klima Arena und das Speyerer Auto- und Technikmuseum. Am ersten Tag trafen sich alle Teilnehmerinnen, Teilnehmer und die Koordinatorinnen in Heidelberg. "Wir haben verschiedene Kennenlern-Spiele gemacht und dann ein Quiz über Lebensmittel, das Petya konzipiert hat, durchgeführt", berichtete Schiele. Dabei lernten die Kids spielerisch welches Lebensmittel für welches Organ steht und welche Bedeutung dessen Verzehr für den menschlichen Körper hat, beziehungsweise wie gesund es ist.

Der Mittwoch stand ganz im Zeichen der Klima Arena. Morgens machte sich der Tross gemeinsam auf den Weg nach Sinsheim, wo es im Außenbereich jede Menge zu erleben gab in Form von verschiedenen Spielen. In der Klima Arena lernten die Neun- bis Zwölfjährigen allerhand Wissenswertes über den Klimawandel und wie sie selbst einen positiven Beitrag in diesem Zusammenhang leisten können. "Es sind viele wichtige Fragen der Kinder beantwortet worden und alleine deshalb ist unser Besuch sehr wertvoll gewesen", hat Ivanova beobachtet. Weitere interessante wissenschaftliche Einblicke gab es donnerstags im Speyerer Auto- und Technikmuseum. Einer der Höhepunkte der Woche bildete dabei der Besuch des IMAX-Kinos, wo es einen lehrreichen 3D-Film zu bestaunen gab.

Die Kids hatten großen Spaß im Auto- und Technkmuseum Speyer. – Foto: AiL