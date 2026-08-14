Kian Wiedemann: „Gesunde Nervosität war schnell weg“

Neuigkeiten vom MTV. – Foto: red/KI

Der Hetlinger MTV hat seinen Pokalauftakt beim SC Ellerau mit 2:0 gewonnen - und für Torhüter Kian Emilian Wiedemann wurde die Partie direkt zu einem besonderen Einstand. Der Torhüter, im Sommer vom HSV Barmbek-Uhlenhorst zum HMTV gewechselt, stand im ersten Pflichtspiel sofort von Beginn an zwischen den Pfosten. Am Ende blieb die Null.

Dass Wiedemann beim Pokalauftakt sofort gebraucht wurde, hing mit der Personallage im Tor zusammen. Durch den Ausfall von „Hoffi“ und „Knut“ bekam der Zugang direkt seine Chance. Wirklich lange Vorlaufzeit hatte er offenbar nicht.

Vor seiner Zeit in Hetlingen spielte er unter anderem für HSV Barmbek-Uhlenhorst, HSV Barmbek-Uhlenhorst II, SC Victoria II und die U18 des SC Victoria. In der Saison 2025/26 kam er für BU in der Landesliga Hansa auf 15 Einsätze.

Genau das ist für einen Torhüter wichtig. Neues Team, neues Umfeld, erstes Pflichtspiel - und trotzdem sofort stabil wirken. Für Hetlingen war das 2:0 nicht nur der Einzug in die nächste Runde, sondern auch ein erster kleiner Nachweis, dass der neue Keeper schnell funktionieren kann.

„Ich habe es eigentlich erst richtig mitbekommen, als wir in der Kabine die Ansprache hatten“, sagte Wiedemann in den Vereinsmedien. Große Anspannung habe er trotzdem nicht gespürt: „Angespannt war ich nicht wirklich. Ich hatte eher eine gesunde Nervosität wegen des neuen Vereins, aber die war auch ziemlich schnell weg.“

„Besser geht es für einen Torwart natürlich nicht“

Wiedemann selbst ordnete seinen Einstand trotz des Zu-null-Spiels sachlich ein. „Besser geht es für einen Torwart natürlich nicht, direkt so zu starten“, sagte er. Komplett zufrieden war er aber nicht: „Mit meiner eigenen Leistung bin ich trotzdem nicht komplett zufrieden, weil ich einen Fehler drin hatte. Den konnten wir zum Glück wieder ausbügeln.“

Diese Selbstkritik passt zu einem Spieler, der nicht nur das Ergebnis sieht, sondern auch an Details denkt. Für Hetlingen ist das ein gutes Zeichen. Gerade nach einem Wechsel geht es nicht nur darum, schnell anzukommen, sondern auch darum, sich innerhalb der Mannschaft weiterzuentwickeln.

Der Mensch passte zum Projekt

Auch über seinen Wechsel sprach Wiedemann offen. Der Schritt von BU nach Hetlingen sei durch beidseitiges Interesse zustande gekommen. Ausschlaggebend sei aber gewesen, wie der Verein die kommende Saison angehen wolle - „sowohl sportlich als auch menschlich, mit neuen und bekannten Charakteren“.

Dass Wiedemann schon einige Spieler kannte, erleichterte ihm den Einstieg. „Die ersten Wochen hier waren gut für mich. Man konnte sich gegenseitig kennenlernen und herausfinden, wie jeder spielt und auch wie jeder so tickt“, sagte er.

Für den Hetlinger MTV ist der Pokalsieg damit ein gelungener Start in den Pflichtspielmodus. Für Wiedemann persönlich war es sogar noch mehr: erster Einsatz, erstes Pflichtspiel, erstes Zu-null-Spiel. Viel besser kann ein Torhüter bei einem neuen Verein kaum ankommen.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: