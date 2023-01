KIA-Hallencup Highlight der Turnierwoche der Ostler Das schon traditionelle Hallenturnier des FC Weiden-Ost findet nach pandemiebedingter Pause am Donnerstag vor Drei Könige seine Fortsetzung

Der KIA-Hallencup, der vom Autohaus Raab Weiden gesponsert wird, geht nach zweijähriger Pause an diesem Donnerstag wieder über die Bühne. Nach den alten Hallenregeln mit einer Rundum-Bande, findet dieses schon zur Tradition gewordene Hallenturnier nun bereits zum achten Mal statt. Dabei ist es dem Veranstalter ein weiteres Mal und fast schon wie gewohnt gelungen, ein Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen, das aus regionalen Top-Mannschaften sowie Teams mit langer Vereinsgeschichte und Tradition besteht.

In der Gruppe A treten die SpVgg SV Weiden II (Bezirksliga), die SV TuS/DJK Grafenwöhr (Bezirksliga) – Rekordsieger des KIA-Cups – die SpVgg Schirmitz (Kreisliga) und der SV Etzenricht (Bezirksliga) gegeneinander an. In der Gruppe B positionieren sich der als Turnierfavorit geltende SpVgg Pfreimd (Landesliga), der FC Weiden-Ost (Bezirksliga), die DJK Weiden (Kreisliga) und die SpVgg Windischeschenbach (Kreisklasse). Zwei höchstinteressante Gruppen also, in denen die ersten beiden Plätze sicherlich hart umkämpft sein werden.

Neben der Beobachtung des sportlichen Geschehens ermöglicht den Besuchern des Hallenevents eine Tombola das Gewinnen sensationeller Preise. Schließlich wird die Tanzgruppe „DANCE KIDS“ um ca. 20.30 Uhr wieder im Rahmen einer tollen Tanzeinlage ihr Können unter Beweis stellen. Möglich macht das schon etablierte Turnier erneut das Autohaus Raab GmbH mit seinem Geschäftsführer Thomas Binner, der die für die Durchführung federführenden „Ostler“ wieder maßgeblich unterstützt.





Im Überblick die einzelnen Turniere, die ja erstmals auf Kunstrasen stattfinden werden:

Mittwoch, 4. Januar:

U13-Junioren (9.30 bis 13 Uhr): FC Weiden-Ost, DJK Neustadt, SG Etzenricht, SV Raigering, SpVgg Schirmitz

U11-Junioren (14 bis 16.30 Uhr) : Gruppe A: FC Weiden-Ost, SG Mantel/Neunkirchen, SG SpVgg Vohenstrauß, DJK Neustadt/WN. Gruppe B: SG Rothenstadt/Pirk, DJK Weiden, TSV Pleystein, DJK Irchenrieth



Donnerstag, 5. Januar:

U8-Junioren (9 bis 11.45 Uhr): FC Weiden-Ost, TSV Pleystein, SG Pücherreuth/Wurz, SV Störnstein, SG SpVgg Vohenstrauß, DJK Weiden

U12-Junioren (12.30 bis 16 Uhr): TSV Reuth, SpVgg Schirmitz, DJK Weiden, DJK Neustadt, DJK Irchenrieth, FC Weiden-Ost