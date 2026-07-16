KI-Traumtor und fehlende Effizienz: Bissen verliert erneut knapp

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Im Stade de Luxembourg fand das erste internationale Heimspiel des FC Atert Bissen überhaupt statt, dies in der Champions League-Qualifikation gegen KÍ Klaksvík. Vor ordentlichen fast 2.100 Zuschauern startete das Spiel mit Gästen, die schnell in die Offensive gingen. In der 9.Minute brachte Frederiksberg KI mit einem wunderschönen Treffer in Führung, als er den Ball von Rechtsaußen in hohem Bogen ins Netz beförderte. Bissen fand erst ab Mitte der 1.Hälfte besser in die Partie, in der es durchaus einige Torchancen zu sehen gab. Die Gastgeber glichen in der 25. Minute durch Ferber aus, der den Ball nach Assist von Lucas Correia platziert ins linke Eck setzte. Nach dem Ausgleich war Bissen besser im Spiel, doch Klaksvík blieb gefährlich.
Nach rund einer Stunde erzielte Klettskard per Kopfball nach einer Ecke von Frederiksberg das 1:2. Bissen hatte einige Torchancen, darunter einen strammen Schuss von Pimentel, der knapp drüber ging, und einen Versuch von Eddarraj, der vom Keeper pariert wurde. In der Schlussphase suchte der FC Atert den Ausgleich, doch die Bemühungen blieben ohne Erfolg. Klaksvík verteidigte geschickt und brachte den knappen Vorsprung in einem Spiel mit insgesamt mäßigem Tempo über die Zeit. Trotz eines ausgeglichenen Spiels stand Bissen am Ende mit leeren Händen da und muss nun auf ein besseres Abschneiden in der Qualifikation zur Conference League hoffen.
In jener zweiten Runde der Conference League-Vorrunde steht auch bereits UNA Strassen. Dorthin wollen aber zwei weitere FLF-Vertreter. Differdingen kam im Hinspiel gegen Ilves Tampere aus Finnland nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Man bereitete sich auch auf dem Sanemer Kunstrasen vor, um sich an das Spielfeld im Tammelan-Stadion zu gewöhnen.
Nach der Kritik an seinem Team von Trainer Resende nach dem Hinspiel fehlt mit dem verletzten Nabais ein weiterer Offensivspieler, Artur Abreu fällt wegen einer Verletzung bekanntlich länger aus und Andreas Buch ist noch gesperrt. Kam man vor Wochenfrist bereits nur zu einer klaren Großchance, so stellt sich die Frage, wie man es nach den erwähnten Ausfällen besser machen kann. Immerhin war Ilves auch kein Gegner von Weltklasseformat und unschlagbar sind die Finnen sicher nicht. Anpfiff ist am Donnerstag um 18 Uhr.
Ebenfalls eine harte Nuss knacken muss Mondorf. Nach der ersten Partie auf Verlorenkost haderte man mit dem Abschneiden, es war mehr drin. Dass man weiter der Underdog ist dürfte kaum verwundern, dennoch bleibt man zuversichtlich für das Rückspiel in der georgischen Hauptstadt Tiflis.
Das Leistungsvermögen hat man, um im Mikheil-Meskhi-Stadion, in welches Dinamo ausweicht, zu bestehen. Hoffentlich hält dann auch das Flutlicht, ist es doch die Arena, in der die FLF-Frauen vor zweieinhalb Jahren ihr Länderspiel in Georgien bestritten, bzw. bestreiten sollten, bis eben die Lichter kurz vor der Halbzeitpause aus- und nicht wieder angingen. Anstoß ist um 19 Uhr luxemburgischer Zeit, FuPa berichtet per Liveticker.