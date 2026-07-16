KI-Traumtor und fehlende Effizienz: Bissen verliert erneut knapp

Bissen zeigte eine ordentliche Vorstellung, was aber nicht genug war – Foto: paul@lsn.sarl

Im Stade de Luxembourg fand das erste internationale Heimspiel des FC Atert Bissen überhaupt statt, dies in der Champions League-Qualifikation gegen KÍ Klaksvík. Vor ordentlichen fast 2.100 Zuschauern startete das Spiel mit Gästen, die schnell in die Offensive gingen. In der 9.Minute brachte Frederiksberg KI mit einem wunderschönen Treffer in Führung, als er den Ball von Rechtsaußen in hohem Bogen ins Netz beförderte. Bissen fand erst ab Mitte der 1.Hälfte besser in die Partie, in der es durchaus einige Torchancen zu sehen gab. Die Gastgeber glichen in der 25. Minute durch Ferber aus, der den Ball nach Assist von Lucas Correia platziert ins linke Eck setzte. Nach dem Ausgleich war Bissen besser im Spiel, doch Klaksvík blieb gefährlich.

Nach rund einer Stunde erzielte Klettskard per Kopfball nach einer Ecke von Frederiksberg das 1:2. Bissen hatte einige Torchancen, darunter einen strammen Schuss von Pimentel, der knapp drüber ging, und einen Versuch von Eddarraj, der vom Keeper pariert wurde. In der Schlussphase suchte der FC Atert den Ausgleich, doch die Bemühungen blieben ohne Erfolg. Klaksvík verteidigte geschickt und brachte den knappen Vorsprung in einem Spiel mit insgesamt mäßigem Tempo über die Zeit. Trotz eines ausgeglichenen Spiels stand Bissen am Ende mit leeren Händen da und muss nun auf ein besseres Abschneiden in der Qualifikation zur Conference League hoffen.

Conference League

Qualifikation, 1.Runde, Rückspiele

Heute, 18:00 Uhr Ilves Tampere Tampere FC Differdingen 03 Differdingen 18:00 live PUSH

In jener zweiten Runde der Conference League-Vorrunde steht auch bereits UNA Strassen. Dorthin wollen aber zwei weitere FLF-Vertreter. Differdingen kam im Hinspiel gegen Ilves Tampere aus Finnland nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Man bereitete sich auch auf dem Sanemer Kunstrasen vor, um sich an das Spielfeld im Tammelan-Stadion zu gewöhnen. Nach der Kritik an seinem Team von Trainer Resende nach dem Hinspiel fehlt mit dem verletzten Nabais ein weiterer Offensivspieler, Artur Abreu fällt wegen einer Verletzung bekanntlich länger aus und Andreas Buch ist noch gesperrt. Kam man vor Wochenfrist bereits nur zu einer klaren Großchance, so stellt sich die Frage, wie man es nach den erwähnten Ausfällen besser machen kann. Immerhin war Ilves auch kein Gegner von Weltklasseformat und unschlagbar sind die Finnen sicher nicht. Anpfiff ist am Donnerstag um 18 Uhr.

Heute, 19:00 Uhr Dinamo Tiflis Tiflis US Mondorf Mondorf 19:00 PUSH