Khosravani: "Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt"

Farbod Khosravani will eine erfolgreiche Saison mit seinem Team absolvieren – Foto: Boris Hempel

Der FC Blau-Weiß Friesdorf hat den Aufstieg geschafft und steht nun vor der nächsten Herausforderung. Trainer Farbod Khosravani spricht über eine nicht immer einfache Vorbereitung, die Integration der Neuzugänge, die Favoriten der Liga und das klare Ziel Klassenerhalt.

Nach einer erfolgreichen vergangenen Spielzeit gelang dem Team der Sprung aus der Bezirksliga in die Landesliga. Damit hat der Verein sein großes Ziel erreicht – nun gilt es, sich in der höheren Spielklasse zu behaupten. Dementsprechend zufrieden zeigte sich der Übungsleiter mit dem vergangenen Spieljahr.

Khosravani ist seit der vergangenen Spielzeit Trainer der Blau-Weißen und erreichte gleich einmal zusammen mit Coach Thomas Huhn, der bereits seit der Saison 2017/18 in verschiedenen Positionen in Friesdorf aktiv ist, die Rückkehr in die Landesliga.

Der Blick richtet sich inzwischen längst nach vorne. Seit dem 14. Juli befindet sich Friesdorf in der Vorbereitung. Ganz reibungslos verlief diese allerdings nicht.

"Mit der vergangenen Saison können wir natürlich sehr zufrieden sein. Uns ist der Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landesliga gelungen. Das war unser großes Ziel und entsprechend können wir auf die Saison sehr positiv zurückblicken“, sagte Trainer Khosravani.

"Insgesamt war die Vorbereitung etwas schwierig, weil wir immer wieder mit verletzten Spielern und Urlaubern zu kämpfen hatten und dadurch selten den kompletten Kader zur Verfügung hatten“, erklärte der Trainer.

Die bisherigen Ergebnisse stimmen ihn dennoch zufrieden. Überbewerten möchte Khosravani die Testspiele allerdings nicht. "Die Ergebnisse in den Testspielen waren aus meiner Sicht in Ordnung, allerdings sollte man diese auch nicht überbewerten. Wie wir tatsächlich dastehen, wird sich erst in der Landesliga zeigen.“

Insgesamt absolvierte Friesdorf bereits eine Reihe von Testspielen. Den Auftakt machte am 16. Juli die 4:5-Niederlage gegen die SV Bonner Kickers. Danach folgten allerdings mehrere positive Ergebnisse. Beim VfR Hangelar gewann Friesdorf mit 2:1, ehe bei Rot-Weiß Merl ein 2:0-Erfolg folgte. Auch gegen die JSG Erft 01 Euskirchen setzte sich der Aufsteiger mit 4:1 durch.

Anfang August gab es dann einen Dämpfer: Beim FSV Neunkirchen-Seelscheid unterlag Friesdorf deutlich mit 0:4. Die Mannschaft zeigte daraufhin jedoch eine Reaktion und besiegte den FC Teutonia Weiden im darauffolgenden Test mit 2:1. Zuletzt zeigte sich der Aufsteiger wieder besonders torfreudig. Gegen die U19 des Bonner SC gewann Friesdorf mit 4:1, ehe am vergangenen Samstag ein 6:2-Erfolg gegen den SV Wachtberg folgte.

Körperliche Grundlagen und neue Spieler

In den ersten Wochen ging es zunächst darum, die körperlichen Grundlagen zu schaffen. Gleichzeitig stand die Integration der Neuzugänge im Mittelpunkt. Denn mit dem Aufstieg wartet nicht nur sportlich eine neue Herausforderung, auch innerhalb der Mannschaft müssen sich die Abläufe erst entwickeln.

"Der Schwerpunkt lag zunächst natürlich auf der körperlichen Fitness. Gleichzeitig war und ist es wichtig, die Neuzugänge Schritt für Schritt zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sie sich möglichst schnell in unser taktisches Gefüge einfinden“, sagte Khosravani.

Der Kader wurde im Sommer erweitert. Die neuen Spieler sollen dabei nicht nur sportlich weiterhelfen, sondern möglichst schnell Teil der Mannschaft werden. Einfach war dieser Prozess aufgrund der personellen Situation in der Vorbereitung allerdings nicht.

"Wir haben unseren Kader erweitert, allerdings müssen die Neuzugänge Schritt für Schritt integriert werden. Gerade taktisch braucht es etwas Zeit, bis die Abläufe stimmen und jeder genau weiß, was wir in den verschiedenen Spielsituationen erwarten“, verriet der Coach. Khosravani ergänzte: "Durch Verletzungen und Urlaubszeiten war dieser Prozess in der Vorbereitung nicht immer einfach.“

Mit Spielern wie beispielsweise Alexander Goepfert, oder Soya Atsumi konnte der FC Akteure verpflichten, die auch schon in der vergangenen Saison Erfahrungen in der Landesliga sammelten.

Endenich und Pesch als Favoriten

Mit Blick auf die neue Liga hat der Friesdorfer Trainer bereits zwei Mannschaften besonders im Blick. Für ihn gehören der FV Bonn-Endenich und der FC Pesch zu den Topfavoriten auf Meisterschaft und Aufstieg.

"Der FV Endenich hat sich namhaft verstärkt und Pesch kommt als Absteiger aus der Mittelrheinliga und bringt dementsprechend viel Qualität und Erfahrung mit. Beide Mannschaften sehe ich im Kampf um die vorderen Plätze sehr weit vorne“, erklärte der Übungsleiter.

Friesdorf setzt auf den Klassenerhalt

Für den Aufsteiger selbst geht es zunächst um andere Dinge. Große Tabellenziele möchte Khosravani nicht ausrufen. Stattdessen soll die Mannschaft Schritt für Schritt in der neuen Spielklasse ankommen. "Wir sind Aufsteiger und wissen, woher wir kommen. Deshalb wäre es falsch, jetzt irgendwelche großen Ziele auszurufen“, betonte der Trainer.

Das Saisonziel ist entsprechend klar definiert: Friesdorf möchte möglichst schnell genügend Punkte sammeln und sich vom Abstiegskampf fernhalten. "Für uns geht es zunächst darum, in der Landesliga anzukommen und uns in der Liga zu etablieren. Wir wollen von Beginn an genügend Punkte sammeln, damit wir möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben“, sagte Khosravani.

Sein Fazit fällt deshalb eindeutig aus: "Unser klares und realistisches Ziel für die erste Saison ist deshalb der Klassenerhalt. Alles Weitere wird man im Laufe der Saison sehen.“

Der FC Blau-Weiß Friesdorf geht damit mit viel Respekt, aber auch mit Rückenwind aus der vergangenen Saison in das Landesliga-Abenteuer. Der Aufstieg ist geschafft – nun soll der nächste Schritt folgen.