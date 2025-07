Wir freuen uns, euch großartige Neuigkeiten aus der Sommerpause zu überbringen. Unser Kader der ersten Mannschaft hat sich für die Saison 2025/2026 mit einigen talentierten und hochmotivierten Neuzugängen verstärkt. In den nächsten Wochen werden wir auf unseren Online-Kanälen die neuen Spieler vorstellen, die sich entschieden haben, das Blau-Weiße Wappen auf ihrer Brust zu tragen. Bleibt gespannt und freut euch auf spannende Updates!

Der erste im Bunde ist Khelef Mohammed Khelef, der zuletzt für TB Witterschlick gespielt hat. Mit Khelef kommt ein physisch starker, talentierter, kopfballstarker und noch entwicklungsfähiger Spieler an den Höhenweg. In seiner noch jungen Karriere konnte er bereits einmal in den Genuss kommen, einen Aufstieg zu erreichen, nämlich in die B-Klasse mit dem TB Witterschlick.