 2026-04-16T10:11:10.190Z

Vereinsnachrichten

KFZ Mehr sponsert SVM E2-Junioren neue Trikots

von Benjamin Steinle · Heute, 14:52 Uhr · 0 Leser
– Foto: Oliver Autenrieth

Dank einer großzügigen Spende von KFZ Mehr durch Geschäftsführer Matthias Mehr laufen unsere E2-Junioren ab sofort in neuen Trikots auf.

Im Namen der gesamten Jugendabteilung des Vereins möchten wir uns herzlich bei Matthias für die Unterstützung bedanken.

Matthias Mehr KFZ-Handel

Straßäcker 1

86505 Münsterhausen

Handy: 01522 4175769

Auf dem Bild bedanken sich die Spieler mit den Trainern Pierre Rutkowski und Manuel Miller bei Sponsor und Trainer Matthias Mehr (stehend von links nach rechts).