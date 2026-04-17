KFZ Mehr sponsert SVM E2-Junioren neue Trikots

– Foto: Oliver Autenrieth

Dank einer großzügigen Spende von KFZ Mehr durch Geschäftsführer Matthias Mehr laufen unsere E2-Junioren ab sofort in neuen Trikots auf.

Im Namen der gesamten Jugendabteilung des Vereins möchten wir uns herzlich bei Matthias für die Unterstützung bedanken.