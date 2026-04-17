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Vereinsnachrichten
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KFZ Mehr sponsert SVM E2-Junioren neue Trikots
von Benjamin Steinle · Heute, 14:52 Uhr · 0 Leser
– Foto: Oliver Autenrieth
Dank einer großzügigen Spende von KFZ Mehr durch Geschäftsführer Matthias Mehr laufen unsere E2-Junioren ab sofort in neuen Trikots auf.
Im Namen der gesamten Jugendabteilung des Vereins möchten wir uns herzlich bei Matthias für die Unterstützung bedanken.
Matthias Mehr KFZ-Handel
Straßäcker 1
86505 Münsterhausen
Handy: 01522 4175769
Auf dem Bild bedanken sich die Spieler mit den Trainern Pierre Rutkowski und Manuel Miller bei Sponsor und Trainer Matthias Mehr (stehend von links nach rechts).