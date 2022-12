KFV Salzlandkreis sucht seinen Champion unter dem Hallendach HKM Salzlandkreis +++ Der Nachfolger des TV Askania II wird ohne Futsal-Regeln ausgespielt

Dass die Veränderung des Regelwerks augenscheinlich angenommen wird, zeigt die Vielzahl an Anmeldungen. Waren die fünf teilnehmenden Mannschaften in 2018 schon direkt für die Endrunde qualifiziert, so braucht es in diesem Winter ein zweistufiges Modell: Immerhin nehmen 18 Mannschaften teil, um sich den Titel zu holen. Darunter auch Landesligist SV 09 Staßfurt sowie die Landesklasse-Vertreter 1. FSV Nienburg und ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Der Startschuss zur Hallenkreismeisterschaft fällt bereits an diesem Wochenende. Dann werden Samstag- und Sonntag jeweils zwei Vorrunden in der Bruno-Hinz-Halle in Bernburg ausgetragen. Die jeweils zwei Erstplatzierten der vier Gruppen qualifizieren sich für die Endrunde, die am 8. Januar 2023 stattfindet.

Alle Ansetzungen in der Übersicht