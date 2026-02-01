KFV Holstein: TuS Nortorf U19-Futsal-Meister nach 6-Meter-Schießen

Auch das A-Jugendturnier um die Hallenkreismeister des Fußballkreises Holstein mit den Vereinen aus Neumünster und dem Kreis Plön hatte wieder Spannendes zu bieten.
m Endspiel kam es nach dem 1:0 durch Paul Pöhls und einem sehr ausgeglichenen Spiel kurz vor Schluss zum 1:1-Ausgleich für die Plöner durch Philipp Griefenhagen.
Das 6-m-Schießen konnten dann die Nortorfer für sich entscheiden und gewannen mit 5:3. Die Freude war groß nach dem Sieg, denn mit der Hallenkreismeisterschaft geht es am nächsten Wochenende nach Henstedt-Ulzburg zur Landesmeisterschaft des SHFV.
Souverän kamen beide Mannschaften durch die Vorrunde mit jeweils 12 Punkten und 12:0 Toren. Als Zweitplatzierte der Gruppen qualifizierten sich das Team Probstei mit 7 Punkten und 5:1 Toren sowie der VfR Neumünster mit 7 Punkten und 6:1 Toren. Die beiden Halbfinalspiele endeten mit 4:0 zwischen Nortorf und Neumünster sowie 2:0 zwischen Plön und dem Team Probstei zugunsten der beiden Finalisten.
Der 1. Vorsitzende Hakan Yilmaz überreichte den Pokal an die Siegermannschaft und dankte dem Jugendausschuss, den Schiedsrichtern sowie dem gastgebenden Verein des Team Probstei für die Bereitstellung der schönen, beeindruckenden neuen Sporthalle.