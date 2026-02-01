KFV Holstein: TuS Nortorf U19-Futsal-Meister nach 6-Meter-Schießen

Der TuS Nortorf holte nach der Finalniederlage 2025 dieses jahr den Titel. – Foto: KFV Holstein

Auch das A-Jugendturnier um die Hallenkreismeister des Fußballkreises Holstein mit den Vereinen aus Neumünster und dem Kreis Plön hatte wieder Spannendes zu bieten.

m Endspiel kam es nach dem 1:0 durch Paul Pöhls und einem sehr ausgeglichenen Spiel kurz vor Schluss zum 1:1-Ausgleich für die Plöner durch Philipp Griefenhagen.

Das 6-m-Schießen konnten dann die Nortorfer für sich entscheiden und gewannen mit 5:3. Die Freude war groß nach dem Sieg, denn mit der Hallenkreismeisterschaft geht es am nächsten Wochenende nach Henstedt-Ulzburg zur Landesmeisterschaft des SHFV.

Souverän kamen beide Mannschaften durch die Vorrunde mit jeweils 12 Punkten und 12:0 Toren. Als Zweitplatzierte der Gruppen qualifizierten sich das Team Probstei mit 7 Punkten und 5:1 Toren sowie der VfR Neumünster mit 7 Punkten und 6:1 Toren. Die beiden Halbfinalspiele endeten mit 4:0 zwischen Nortorf und Neumünster sowie 2:0 zwischen Plön und dem Team Probstei zugunsten der beiden Finalisten.