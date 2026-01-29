KFV Holstein HKM Futsal: Jugendfußball im Mittelpunkt

Am Sonntag gehören Parkett und Tore den A-Junioren. Der VfR Neumünster möchte seinen Titel aus dem Vorjahr, 3:0 gegen den TuS Nortorf, natürlich verteidigen. Zwischen 11.00 und 17.30 Uhr gehen elf Mannschaften in zwei Gruppen an den Start. Die Plätze eins und zwei jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.

Beste Rahmenbedingungen in Schönberg

Auch abseits des Spielfeldes ist alles angerichtet. Das Team Probstei und der TSV Schönberg sorgen mit ihren Versorgungsteams für das leibliche Wohl, der Jugendausschuss gewährleistet einen reibungslosen organisatorischen Ablauf.

Fußball lebt von Emotionen

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Jugendfußball lebt von Unterstützung, Applaus und positiven Emotionen. In der modernen Schönberger Sporthalle kommt dabei echtes Turnierfeeling auf. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos. Vorbeischauen lohnt sich.