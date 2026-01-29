 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

KFV Holstein HKM Futsal: Jugendfußball im Mittelpunkt

Hallenkreismeisterschaften der B- und A-Junioren in Schönberg

KFV Holstein HKM U17, U19.
KFV Holstein HKM U17, U19. – Foto: KFV Holstein

Nortorf

Am kommenden Wochenende steht die Schönberger Sporthalle ganz im Zeichen des Jugendfußballs: Am 31. Januar und 1. Februar 2026 werden dort die Kreishallenmeisterschaften des KFV Holstein im Futsal ausgetragen.

B-Junioren eröffnen das Turnierwochenende

Den Start machen am Samstag die B-Junioren. Von 10.00 bis 17.30 Uhr treten 14 Mannschaften an und kämpfen um den Kreistitel. Gespielt wird in drei Gruppen. Die jeweils ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Komplettiert wird das Feld der letzten Acht durch die zwei besten Drittplatzierten aus den Gruppen A, B und C. Spannung bis zur letzten Minute ist damit garantiert. Titelverteidiger ist die SG Torpedo/VfR Neumünster (mit 6:5 im E. Gegen den TSV Gadeland), die in es als Spielgemeinschaft nicht mehr gibt. Der MTSV Olympia, FC Torpedo und der SV Tungendorf bilden nun die FSG Neumünster, die an den Start geht.

SPIELPLAN B-Junioren

A-Junioren kämpfen am Sonntag um den Hallentitel

Am Sonntag gehören Parkett und Tore den A-Junioren. Der VfR Neumünster möchte seinen Titel aus dem Vorjahr, 3:0 gegen den TuS Nortorf, natürlich verteidigen. Zwischen 11.00 und 17.30 Uhr gehen elf Mannschaften in zwei Gruppen an den Start. Die Plätze eins und zwei jeder Gruppe ziehen ins Halbfinale ein.

SPIELPLAN A-Junioren

Beste Rahmenbedingungen in Schönberg

Auch abseits des Spielfeldes ist alles angerichtet. Das Team Probstei und der TSV Schönberg sorgen mit ihren Versorgungsteams für das leibliche Wohl, der Jugendausschuss gewährleistet einen reibungslosen organisatorischen Ablauf.

Fußball lebt von Emotionen

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Zuschauer. Jugendfußball lebt von Unterstützung, Applaus und positiven Emotionen. In der modernen Schönberger Sporthalle kommt dabei echtes Turnierfeeling auf. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos. Vorbeischauen lohnt sich.