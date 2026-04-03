KFC weiterhin im Aufstiegsrennen - April wird richtungsweisend Mit nur sechs Punkten Rückstand auf die Spitze steckt der KFC Uerdingen weiterhin im Kampf um den Aufstieg in der Oberliga. Zeitgleich läuft die Kaderplanung für die kommende Saison auf Hochtouren. von Tristan Benten · 03.04.2026, 18:30 Uhr · 0 Leser

Auf den KFC Uerdingen warten entscheidende Wochen – Foto: David Zimmer

Trotz der bitteren 2:3-Niederlage gegen die Holzheimer SG verblieb der KFC Uerdingen im Kampf um den Aufstieg. Sechs Punkte beträgt der Rückstand den den Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19. Gegen den kommenden Gegner DJK Adler Union Frintrop muss daher ein Sieg für die Mannschaft von Julian Stöhr her.

KFC-Offensive kann mit Ratingen und Hilden nicht mithalten Nach zuletzt drei aufeinanderfolgenden Siegen musste sich der KFC in Holzheim wieder geschlagen geben. Dabei drehte Uerdingen den frühen Rückstand durch einen Doppelschlag in eine 2:1-Führung. Schlussendlich sprangen jedoch keine Zähler für das Team von Stöhr heraus. Ungewöhnlich bei der Pleite war die Anzahl an Gegentoren, denn der Drittplatzierte stellt die zweitbeste Defensive der Liga - nur der VfL Jüchen-Garzweiler kassierte in der aktuellen Spielzeit weniger Gegentore.

Beim Angriff der Uerdinger gibt es hingegen weiterhin Verbesserungspotenzial, denn mit 42 Saisontreffern stellt der KFC nur die siebtbeste Offensive der Liga. Zum Vergleich - der VfB Hilden, aktuell Tabellenzweiter, netzte schon 67 mal, während Liga-Primus Ratingen bereits 69 erfolgreich war. Um weiterhin mithalten zu können benötigt die Mannschaft von Stöhr mehr Torgefahr. Für den Drittplatzierten der Oberliga ist trotz des Sechs-Punkte-Rückstands weiterhin alles möglich in der aktuellen Spielzeit. Dabei wird der Monat April eine wichtige Rolle spielen. Nach dem Duell mit dem 1. FC Monheim wartet zunächst Hilden auf den KFC, bevor es zum Liga-Primus aus Ratingen geht. Der Übungsleiter vom Traditionsklub freut sich derweil auf die kommenden Aufgaben: "Wir haben eine etwas längere Pause über Ostern und wollen dann wieder in unseren Rhythmus kommen. Wir haben vier tolle Spiele, in denen wir einiges erreichen können", erklärte der 35-Jährige dem RevierSport.