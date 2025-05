KFC-Vorstand wehrt sich erneut: Zwischen Drohungen und Sicherheiten

Schon vor der Insolvenzeröffnung und dem Rückzug aus der Regionalliga hagelte es Kritik seitens des Vorstands Richtung Insolvenzverwalter; am Freitag folgte eine Art Abrechnung des Kaders und Trainerteams, schließlich warten die Betroffenen nach eigenen Angaben auf wichtige Gehälter und wichtige Unterlagen, um Arbeitslosengeld zu beantragen.

Parallel stellen sich Oppositionen auf, um die Führung beim KFC Uerdingen zu übernehmen. Auch der SC Krefeld äußert sich mit einem offenen Brief kritisch, weil die Jugendkooperation "einseitig" verlaufe. Der aktuelle Vorstand um Thomas Platzer, der als einziges Vorstandsmitglied schon im vergangenen Jahr in Amt und Würden war, geraten dabei immer wieder in die Schusslinie; unter anderem wurden Banner an der Geschäftsstelle mit Schriftzügen wie "Verpisst euch, sonst knallt's" oder "Vorstand verrecke" befestigt.