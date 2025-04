KFC-Vorstand schweigt – Wieczorek plant

Ein neues Konzept für den KFC Uerdingen? – Foto: Ralph Görtz

Der Tag danach war rund um die Krefelder Grotenburg offenbar ein ganz normaler. Nachdem am Dienstagmorgen das Insolvenzverfahren gegen den KFC Uerdingen eröffnet worden war und wenige Stunden später die Nachricht die Runde machte, dass am Freitag der Spielbetrieb eingestellt werden könnte, ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten.

Auch am Mittwoch liefen die Kommentarspalten in den Sozialen Netzen heiß. Der Verein und seine Verantwortlichen hielten es hingegen mit Shakespeares Hamlet: „Und der Rest war Schweigen“. Die KFC-Entscheider waren bis zum Druckbeginn dieser Ausgabe nach wie vor nicht für telefonische Statements erreichbar. Auch auf der Homepage des Vereins wurde keine Stellungnahme veröffentlicht. Gesprächsthema war die KFC-Insolvenz derweil auch am Dienstagabend im Uerdinger Bahnhof. Dorthin hatte Jörg Wieczorek zu einem Informationsabend geladen. Der frühere Hauptsponsor des KFC Uerdingen hat ein Team um sich gescharrt, mit dem er den Verein in eine seiner Meinung nach bessere Zukunft führen möchte. Während er sein Konzept am Montag bereits neuen möglichen Sponsoren vorgestellt hatte, waren am Dienstag die KFC-Fans geladen.

Mit einem emotionalen Imagevideo wurde der Abend eröffnet. Anwesend waren etwa 100 Anhänger der Blau-Roten sowie die wortführenden Personen auf dem Podium, namentlich Jörg Wieczorek, Norbert Philipp, Jörg Heydel, Michael Nagorny und Dirk Mewesen. Zu Beginn direkt die öffentlichkeitswirksame Information, dass auf der Sponsorenveranstaltung angeblich 60 Unternehmen eine mündliche Zusage ihrer Unterstützung gegeben hätten. Die Ereignisse des Tages hallten natürlich auch an diesem Abend deutlich nach. Am Dienstagmorgen war das Insolvenzverfahren gegen den KFC eröffnet worden, am Nachmittag kam dann die Nachricht, dass der Spiel- und Geschäftsbetrieb wohl massiv gefährdet ist. Wieczorek spricht von einem „Scheißtag“ für den Klub. „Wir haben alle gehofft, dass das, was heute passiert ist, nicht passiert.“ Vor allem die Mannschaft tue ihm leid.