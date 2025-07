KFC-Vorstand macht FuF in offenem Brief schwere Vorwürfe

Der KFC Uerdingen wird weiterhin an zwei Fronten geführt: Da wären einerseits die vom Insolvenzverwalter eingeschalteten 'Freunde und Förderer' (FuF), die für die bislang kommunizierte Kaderzusammenstellung verantwortlich waren. Auf der anderen Seite schlummert weiterhin der amtierende Vorstand um Vereinschef Thomas Platzer und Berater Mehmet Eser. Dieser veröffentlichte nun in einer privaten Facebook-Gruppe einen an die Vereinsmitglieder gerichteten offenen Brief.

Besorgniserregend für die geschundene Seele der KFC-Fans könnte wiederum eine neue Wendung in der finanziellen Schieflage des Vereins sein: "Wir haben inzwischen beim Amtsgericht Einsicht in den Bericht des Insolvenzverwalters und die Gläubigerliste genommen. Dabei hat sich gezeigt, dass die tatsächlichen Verbindlichkeiten deutlich höher sind als bislang öffentlich kommuniziert", sagt der Vorstand in dem Statement. "Noch problematischer erscheint uns die ungleiche Behandlung möglicher Zukunftspartner: Während hinsichtlich der einen Seite die Herkunft der finanziellen Mittel in Frage gestellt wird, wird bei der Gegenseite auf diese Prüfung verzichtet – mit dem Hinweis, dies sei „nicht relevant.“"

Infolgedessen möchte der amtierende Vorstand ein "Konzept zur Sanierung und Weiterführung" vorstellen, dass jenem der 'Freunde und Förderer' überlegen sein solle.

Im Zuge dessen zweifelt der Vorstand die Rechtmäßigkeit der Vereinsaktivitäten der FuF an. Zuletzt wurde so schon das erste Testspiel im KFC-Dress durchgeführt, auf der Vereinshomepage wurde der Dauerkartenverkauf bereits gestartet. Zudem: "Vertrauliche Mitgliedsdaten, inklusive Geburtsdatum und E-Mail-Adressen, sind offenbar an eine private Gruppe weitergegeben worden – ein klarer Verstoß gegen den Datenschutz, den wir prüfen lassen."

Es deutete sich eigentlich mal wieder Ruhe rund um den KFC Uerdingen an. Mit den Ankündigungen des amtierenden Vorstands droht nun jedoch die nächste offene Schlammschlacht.

Der offene Brief des Vorstands vom 7.7.25 im Wortlaut:

"Offener Brief des Vorstands an die Mitglieder

Vertrauen schaffen – Klarheit geben – Verantwortung übernehmen



Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder, liebe Fans,



die vergangenen Wochen und Monate waren geprägt von vielen Entwicklungen, Diskussionen und auch Unsicherheiten rund um die Zukunft unseres Vereins. Als amtierender Vorstand sehen wir es als unsere Pflicht an, Euch weiterhin offen und umfassend über den aktuellen Stand zu informieren – jenseits von Gerüchten, Mutmaßungen oder interessengeleiteter Kommunikation. Uns haben in letzter Zeit viele Emails und offene Briefe erreicht, auf die wir hier soweit möglich antworten wollen.



1. Außerordentliche Mitgliederversammlung – Wie durchgeführt kein demokratischer Prozess



Uns liegt das demokratische Mitwirken unserer Mitglieder sehr am Herzen. Umso bedauerlicher ist es, dass die Vorbereitung und Umsetzung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nicht unter Einhaltung rechtsstaatlicher sowie satzungsgemäßer Vorgaben erfolgt ist.



Unter anderem erfüllt die eingereichte Unterschriftensammlung in wesentlichen Punkten nicht die formalen Anforderungen unserer Satzung: Neben Unterschriften von Personen die keine Mitglieder sind, fehlen in vielen Fällen ein gültiger Mitgliedsausweis oder ein Lichtbildausweis, wie es für eine eindeutige Identifizierung zwingend erforderlich ist. Trotz der Hinweise und Gesprächsangebote unsererseits wurde auf Seiten der Initiatoren keine Bereitschaft zur Klärung oder Nachbesserung gezeigt.



Wenn ein solch nachlässiger Umgang mit rechtsverbindlichen Verfahren den Anspruch auf demokratische Mitbestimmung begründen soll, sehen wir darin ein höchst bedenkliches Verständnis von Verantwortung und Vereinskultur.



Statt gemeinsam eine Lösung zu suchen und den Mitgliedern eine saubere demokratische Abstimmung zu ermöglichen, wurde ein Antrag beim Amtsgericht eingereicht, um ein Verfahren zu erzwingen, anstelle in einen demokratisch getragenen Austausch einzutreten. Dieser Schritt hat den Prozess nicht nur erschwert, sondern auch verzögert. Das Amtsgericht hat den Vorstand inzwischen zur Stellungnahme aufgefordert. Selbstverständlich sind wir dieser Aufforderung umgehend, sachlich und mit vollständiger Transparenz nachgekommen.



2. Der kommissarische Verwaltungsrat – ein irritierendes Engagement



Besonders irritiert sind wir vom aktuellen Verhalten des sich nur noch kommissarisch im Amt befindlichen Verwaltungsrats. Dieses Gremium hat in seiner Amtszeit zahlreiche fatale Entscheidungen getroffen, die maßgeblich zur heutigen Situation beigetragen haben – teilweise mit gravierenden negativen Folgen für den Verein. Dennoch tritt dieses Gremium nun öffentlich auf und spricht Empfehlungen aus, als ob es in keinerlei Verantwortung stünde.

Wir möchten deutlich machen: Es fällt uns schwer nachzuvollziehen, mit welcher Selbstverständlichkeit sich der alte Verwaltungsrat heute parteiisch äußert und Einfluss nimmt – und mit welcher Glaubwürdigkeit seine Empfehlungen noch versehen sein sollen.



3. Die Mitgliederversammlung am 18.03.2025 – ein taktischer Abbruch?



Für die ursprünglich angesetzte Mitgliederversammlung lagen dem Ehrenrat, vertreten durch Frank Strater und Rolf Haferbengs, nachweislich fünf vollständige Bewerbungen unsererseits für den neuen Verwaltungsrat vor. Dennoch wurde die Versammlung – ausgerechnet kurz vor dem Tagesordnungspunkt „Wahl des Verwaltungsrats“ – so boykottiert, dass sie abgebrochen werden musste.

Zu diesem Zeitpunkt waren nur zwei weitere Bewerbungen bekannt. Wir halten es für angebracht, das Verhalten der Initiatoren des Abbruchs äußerst kritisch zu hinterfragen.



Unsere Kandidaten wurden, nebenbei bemerkt, nach Ausgewogenheit ausgewählt und angesprochen um eine Kontrollfunktion zu gewährleisten und nicht um dem Vorstand das Leben zu erleichtern. Wir sind klar der Meinung, dass der Vorstand den Verwaltungsrat nicht in einem Team mitbringen darf, um Zustände wie in der Vergangenheit zu vermeiden.



Wir sind jederzeit gewillt, die ordentliche Mitgliederversammlung wieder fortzuführen und die Wahlen einem demokratischen Prozess zuzuführen. Leider wird uns dies aktuell unmöglich gemacht, nachdem eine sachliche Vorbereitung einer solchen Mitgliederversammlung von Insolvenzverwalterseite faktisch unmöglich gemacht wird.



4. Lebenslange Dauerkarten – Vertrag gilt



Wir möchten hiermit auch klarstellen, dass die sogenannten lebenslangen Dauerkarten aus unserer Sicht nach wie vor gültig sind, zwischen den Inhabern und dem Verein besteht ein gültiges Vertragsverhältnis. Entgegen einzelner Aussagen sehen wir keinen rechtlich tragfähigen Grund für eine Einschränkung dieser Rechte.



5. Insolvenz – Akteneinsicht bringt Widersprüche ans Licht



Wir haben inzwischen beim Amtsgericht Einsicht in den Bericht des Insolvenzverwalters und die Gläubigerliste genommen. Dabei hat sich gezeigt, dass die tatsächlichen Verbindlichkeiten deutlich höher sind als bislang öffentlich kommuniziert. Gleichzeitig werden hohe Forderungen pauschal bestritten – mit Begründungen, die nicht konsistent erscheinen.



Noch problematischer erscheint uns die ungleiche Behandlung möglicher Zukunftspartner: Während hinsichtlich der einen Seite die Herkunft der finanziellen Mittel in Frage gestellt wird, wird bei der Gegenseite auf diese Prüfung verzichtet – mit dem Hinweis, dies sei „nicht relevant“.



Zudem liegt dem Amtsgericht laut Auskunft der Rechtspflegerin derzeit kein genehmigungsfähiges Konzept vor. Aktuell ist es daher nicht möglich, auf einer Gläubigerversammlung qualifiziert abzustimmen.



6. Unser Sanierungsplan – rechtlich abgesichert, in Arbeit



Wir wurden seitens des Amtsgerichts darüber informiert, dass der Vorstand jederzeit berechtigt ist, einen eigenen Sanierungsplan einzureichen. Dieses Recht nehmen wir nun wahr und erarbeiten in enger Abstimmung mit rechtlichen und wirtschaftlichen Fachleuten ein weiteres umfassendes und detaillierteres Konzept zur Sanierung und Weiterführung des Vereins. Dieser Plan wird eine nachweislich höhere Quote für die Gläubiger erzielen als die bislang vorgestellten Alternativen.



7. Fragwürdige Aktivitäten



Besorgniserregend sind auch einige Entwicklungen der vergangenen Tage:

Testspiele werden angekündigt und durchgeführt, ohne dass die organisierende Gruppe ein offizielles Amt im Verein innehat.



Dauerkarten werden verkauft, obwohl die Zustimmung der Gläubiger zur Fortführung des Vereins noch aussteht und daher eine Zukunft nicht gesichert ist.



Spieler werden vorgestellt, ohne dass ein Fortführungskonzept vorgelegt, gar beschlossen wurde.



Vertrauliche Mitgliedsdaten, inklusive Geburtsdatum und E-Mail-Adressen, sind offenbar an eine private Gruppe weitergegeben worden – ein klarer Verstoß gegen den Datenschutz, den wir prüfen lassen.



Diese Vorgänge sind nicht nur ungewöhnlich – sie sind aus unserer Sicht einmalig in der deutschen Vereinslandschaft.



8. Transparenz, Fairness und Verantwortung



Wir möchten Euch versichern:

Der Vorstand wird alles in seiner rechtlichen und organisatorischen Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Gläubigerversammlung eine echte, faire und transparente Entscheidungsgrundlage erhält. Dazu gehört auch, dass wir den Insolvenzverwalter nochmals nachdrücklich aufgefordert haben, dem Vorstand Einsicht in das alternative Konzept zu gewähren.



Im Gegensatz zur Gegenseite haben wir bereits vertraglich gesicherte Sponsoringzusagen vorgelegt. Die Herkunft der Mittel ist eindeutig und transparent – das erwarten wir nun auch von der anderen Seite.



Abschließend:

Wir stehen für einen ehrlichen, transparenten und demokratischen Weg. Wir setzen uns mit aller Kraft für die Rettung und Weiterführung dieses Vereins ein – im Interesse der Mitglieder, der Gläubiger, der Fans und der langjährigen Unterstützer.



Wir bitten Sie um Euer Vertrauen – und Eure Geduld.



Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Euch jederzeit zur Verfügung.



Mit blau-roten Grüßen

Der Vorstand"