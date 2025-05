KFC-Vorstand gibt an: Oberliga-Saison ist durchfinanziert

Spielt der KFC Uerdingen kommende Saison in der Oberliga Niederrhein oder nicht? Diese Frage soll im besten Fall noch in dieser Woche geklärt werden, schließlich könnte ein Verzicht des Regionalliga-Absteigers Auswirkungen auf den Abstiegskampf haben. Doch jetzt scheint es darauf hinauszulaufen, dass der KFC in der Oberliga starten wird. Der amtierende Vorstand gibt nämlich an, dass ihr Oberliga-Konzept abgesegnet und durchfinanziert sei.