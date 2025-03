KFC-Versammlung abgebrochen: Insolvenz, Schulden und Emotionen

Im Anschluss wurden weitere Tagesordnungspunkte wie etwa mögliche Änderungen an der Satzung und eine Kommission zur Satzungsänderung besprochen. Dabei merkte man den Mitgliedern an, wie groß der Redebedarf auf der Veranstaltung war und wie tief einige der Probleme des Vereins liegen. Einige der Anwesenden konnten mit fortschreitender Dauer ihre Emotionen nur schwer im Zaum halten. Je länger der Abend ging, umso mehr lief die Versammlung aus dem Ruder. Immer öfter griffen einige Teile der Fans den Vorstandsvorsitzenden Thomas Platzer und die übrigen Vorstandsmitglieder direkt an. Es entwickelten sich Diskussionen, die wenig zielführend waren und immer öfter in Beleidigungen und Schuldzuweisungen endeten.

Letztlich führte der Abend vor allem zu viel Frust, denn Teile der Mitglieder fühlten sich immer weniger verstanden, viele Zahlen wurden durcheinander geworfen und Tatsachen aus dem Zusammenhang gerissen. Dies gipfelte letztlich in einem Vorschlag um 23 Uhr, die Versammlung zu diesem Zeitpunkt abzubrechen, da keine gemeinsame Lösung mehr abzusehen war.