KFC verliert nach Elfmeterschießen Niederrheinpokal: Der KFC Uerdingen verliert im Elfmeter-Krimi gegen Rot-Weiß Oberhausen.

Voigts taktisches Konzept trug in der Anfangsphase Früchte. Ausgerechnet der ehemalige Oberhausener Maik Odenthal trug über die linke Seite einen Konter vor, den der in der Mitte mitgelaufene Alexander Lipinski nach nur sieben Minuten zur Führung verwandelte. Die 2.000 Uerdinger Fans in der ausverkaufte Grotenburg waren aus dem Häuschen, die 527 RWO-Anhänger gefrustet. Sie mussten fast eine halbe Stunde warten, bis die Gäste ins Spiel kamen und dann zumindest kurz optisch überlegen waren. Eine Chance erspielten sie sich nicht. Dafür aber der KFC in der 34. Minute, doch diesmal traf Joshuah Yeboah bei dem gefährlich vorgetragenen Konter nur das Außennetz. Wenig später lief Yeboah erneut auf das Tor zu, scheiterte aber an Torhüter Daniel Davari. Einen Ballverlust Sekunden vor der Pause nutzten die Gäste eiskalt durch Leroy-Jacques Mickels zum überaus schmeichelhaften Ausgleich.

Jörg Wieczorek ist felsenfest von der Qualität der Mannschaft überzeugt. „Mit dem Kader wären wir in der vergangenen Saison nicht aus der Regionalliga abgestiegen“, sagt der Vorsitzende des Vorstands von Hermes Arzneimittel, dem Hauptsponsor des KFC Uerdingen. Entsprechend groß sind seine Erwartungen. Im Achtelfinale des Niederrheinpokals bot sich ihm nun die Möglichkeit, seine These zu verifizieren, denn der KFC traf auf Rot-Weiß Oberhausen, einen gestandenen Regionalligisten, der allerdings am Wochenende mit einem Sieg über den Topfavoriten Preußen Münster groß aufgetrumpft und sich im Kampf um die Spitze zurückgemeldet hatte. Aber auch die Uerdinger hatten zuletzt aufgetrumpft, drei Siege gefeiert und dem eigenen Anspruch wieder gerecht geworden. Gestern Abend verlor der KFC unglücklich das Pokal-Spektakel mit 2:4 (1:1, 2:2) nach Elfmeterschießen.

Nach dem Wechsel gingen die Rot-Weißen deutlich engagierter zur Sache. In der 67. Minute blieb den Fans der Torschrei im Halse stecken. Gianluca hatte nach einem Freistoß eingeköpft, doch soll er abseits gestanden haben. Zwei Minuten später blieb der Pfiff von Schiedsrichter Habibi im Uerdinger Strafraum aus, der es mit den Gästen mehrfach gut meinte, als sich Christian März robust gegen Kevin Weggen durchsetzte und dann Mickels zur Führung traf. Der Regionalligist bestimmte nun das Geschehen, der Oberligist kam nicht mehr so zur Geltung wie in der ersten Halbzeit, wo er seine Chancen nicht genutzt hatte, was sich um ein Haargerächt hätte. Doch Duplizität der Ereignisse: in der 89. Minute setzte sich Levan Kenia im Strafraum kraftvoll durch und erzielte mit einem Schuss an den Innenpfosten das umjubelte 2:2. So ging es in die Verlängerung.

Das Momentum lag plötzlich wieder auf Seiten der Uerdinger, der Ball in der 93. Minute wieder im Netz von RWO. Doch wieder war die Fahne des Assistenten oben, diesmal stand Younes Mouadden wohl im Abseits. Jetzt war es der im Pokal oft typische offene Schlagabtausch. In der 103. Minute verhinderte RWO-Keeper Davari mit einer Fußabwehr die mögliche KFC-Führung durch Kenia. Doch in der 117. Minute bewahrte Torhüter Robin Udegbe den KFC mit gleich drei Monster-Paraden vor dem Pokal-K.o.. Zurecht wurden er und seine Mitstreiter nach 120 Minuten gefeiert – egal, was das Elfmeterschießen auch bringen würde. Kevin Weggen schoss aus elf Metern über das Tor, Alexander Lipinski, Younes Mouadden und Shun Terada scheiterten am Torhüter. Das traurige Ende eines großartigen Abends.

Den Uerdingern bleibt – unabhängig vom Endresultat – die Erkenntnis, dass sie mit einem starken Regionalligisten mithalten können. Jörg Wieczorek darf sich in seiner Einschätzung somit durchaus bestätigt fühlen: So wäre der KFC in der vergangenen Saison nicht abgestiegen.