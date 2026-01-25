KFC verliert, Jüchen souverän: So liefen die Generalproben

Für den Großteil der Teams vom Niederrhein ist mit dem Sonntag (25. Januar) der letzte Härtetest in den Büchern. Für die Oberligisten erbrachte das letzte Anschwitzen gemischte Resultate. So behauptete sich der VfL Jüchen-Garzweiler mit 4:0 gegen Teutonia Weiden, der 1. FC Monheim gewann ein torreiches 4:2 gegen den SSV Bornheim. Auf der anderen Seite verlor die Holzheimer SG knapp mit 2:3 gegen den ASV Süchteln, der KFC Uerdingen verlor auch sein zweites Vorbereitungsspiel, diesmal mit 2:3 gegen Westfalia Rhynern. Der 1. FC Kleve hatte einen besonderen Test gegen die U19 von RW Oberhausen vor sich, musste sich final aber den Kleeblatt-Youngstern mit 1:2 geschlagen geben.

Unter den weiteren Spielen überraschte besonders die deutliche 1:5-Niederlage von Landesliga-Dominator 1. Spvg Solingen-Wald 03 gegen die SG Essen-Schönebeck, auch das turbulente 5:5 vom Mülheimer FC gegen YEG Hassel werden so nicht viele auf dem Zettel gehabt haben.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> Diese Spiele fallen aus - zur Ausfall-Übersicht!