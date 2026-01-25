 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Jüchen gewinnt den finalen Test gegen Teutonia Weiden.
Jüchen gewinnt den finalen Test gegen Teutonia Weiden. – Foto: Ralph Görtz

KFC verliert, Jüchen souverän: So liefen die Generalproben

In einer Woche geht es am Niederrhein wieder um Punkte. So gingen am Sonntag (25. Januar) noch einige Generalproben über die Bühne.

Regionalliga West
Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2

Für den Großteil der Teams vom Niederrhein ist mit dem Sonntag (25. Januar) der letzte Härtetest in den Büchern. Für die Oberligisten erbrachte das letzte Anschwitzen gemischte Resultate. So behauptete sich der VfL Jüchen-Garzweiler mit 4:0 gegen Teutonia Weiden, der 1. FC Monheim gewann ein torreiches 4:2 gegen den SSV Bornheim. Auf der anderen Seite verlor die Holzheimer SG knapp mit 2:3 gegen den ASV Süchteln, der KFC Uerdingen verlor auch sein zweites Vorbereitungsspiel, diesmal mit 2:3 gegen Westfalia Rhynern. Der 1. FC Kleve hatte einen besonderen Test gegen die U19 von RW Oberhausen vor sich, musste sich final aber den Kleeblatt-Youngstern mit 1:2 geschlagen geben.

Unter den weiteren Spielen überraschte besonders die deutliche 1:5-Niederlage von Landesliga-Dominator 1. Spvg Solingen-Wald 03 gegen die SG Essen-Schönebeck, auch das turbulente 5:5 vom Mülheimer FC gegen YEG Hassel werden so nicht viele auf dem Zettel gehabt haben.

Die Testspiele am Sonntag, 25. Januar 2026

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
0
0

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SSV Bornheim
SSV BornheimSSV Bornheim
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
FC Teutonia Weiden
FC Teutonia WeidenWeiden
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
2
3

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
3
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Sportfreunde Düren
Sportfreunde DürenSF Düren
2
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
1
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
2
2
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
5
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
0
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
1
n.V.
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
2
5
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
7
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
3
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülh. FC 97
YEG Hassel
YEG HasselYEG Hassel
5
5
Abpfiff
+Video

025.1.2026, 19:14 Uhr
Marcel EichholzAutor