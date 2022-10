KFC verkauft ab heute Tickets für das Pokalspiel Niederrheinpokal: Das Traditionsduell zwischen dem KFC Uerdingen und Rot-Weiß Oberhausen wirft seinen Schatten voraus.

Ab heute um 11 Uhr startet der KFC Uerdingen den Ticket-Verkauf für das Pokalspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen am 19.11. in der Grotenburg in den Krefelder Vorverkaufsstellen (MedienCenter auf der Rheinstraße, Apotheke am Markt und Foto Fuchs, sowie KFC-Geschäftsstelle). Der Verkauf ist auf in Krefeld lebende Personen beschränkt. Es können maximal vier Tickets erworben werden. Auswärtige KFC-Fans haben weiterhin mit ihren Zugangsdaten über den Ticketshop oder über die Hotline (01803 01905 0) die Möglichkeit Tickets zu bestellen.